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Военнослужащие в Приамурье провели антитеррористическую тренировку накануне Дня Победы

Военнослужащие в Приамурье провели антитеррористическую тренировку накануне Дня Победы

В воинских гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, проведены комплексные тренировки с участием военнослужащих. Они направлены на пресечение угрозы терактов в местах проведения праздничных мероприятий 9 Мая.

В ходе тренировок военными саперами проведено обследование дорог, центральных площадей и парков, где спланировано проведение военно-патриотических мероприятий с массовым участием людей. Отработан алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов.

Подразделениями радиоэлектронной борьбы проведены тренировки по блокированию радиосигналов по каналам, не предусмотренным для использования. При необходимости специалисты готовы полностью заглушить определенные зоны населенных пунктов при возможной угрозе обнаружения радиоуправляемых взрывных устройств, а также борьбы с беспилотными летательными аппаратами промышленного производства, угрожающими жизни и здоровью людей.

Сотрудники военной полиции и подразделения антитеррора будут находиться в повышенной готовности до окончания праздничных мероприятий. Всего к обеспечению безопасности мероприятий привлечено около 500 военнослужащих, сообщили в пресс-службе ВВО.

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#военные #праздники

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