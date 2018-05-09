СМИ: запуски с Восточного оказались под вопросом из-за импортозамещения
Два запуска с космодрома Восточный, запланированные на конец 2018 года, могут не состояться. Спутники не поспевают за готовностью ракет, которые отправятся на космодром уже во вторник, сообщил «Интерфаксу» источник на Восточном.
«Есть подтверждение готовности ракет-носителей "Союз 2.1а" и "Союз 2.1б", предназначенных соответственно для запуска космических аппаратов "Канопус-В" номер 5 и 6, а также спутника "Метеор-М" 2-2". Они отправятся из Самары уже сегодня. Так что ждем их прибытия на космодром. Однако запускаться они будут лишь по готовности полезной нагрузки. С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», – цитирует агентство своего источника.
Он сообщил, что до конца года с Восточного, «скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее».
«При увеличении отставания от графика изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято», – сказал источник.
Между тем инфраструктура на космодроме Восточный готова выполнить запуски в штатном режиме. «Стартовый комплекс и сопутствующие сооружения исправны и работают штатно. С точки зрения инфраструктуры космодром готов осуществлять пуски по графику», – сказал собеседник агентства.
Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров отмечал, что первым на орбиту запустят «Метеор-М» № 2-2, после этого в космос отправятся «Канопусы-В» № 5 и № 6.
С космодрома Восточный было произведено три запуска ракет. Последний раз это произошло 1 февраля 2018 года. Ракета-носитель «Союз-2.1а» отправила космические аппараты «Канопус-В» № 3 и № 4, которые успешно выведели на орбиты.
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