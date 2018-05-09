СМИ: запуски с Восточного оказались под вопросом из-за импортозамещения

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«Есть подтверждение готовности ракет-носителей "Союз 2.1а" и "Союз 2.1б", предназначенных соответственно для запуска космических аппаратов "Канопус-В" номер 5 и 6, а также спутника "Метеор-М" 2-2". Они отправятся из Самары уже сегодня. Так что ждем их прибытия на космодром. Однако запускаться они будут лишь по готовности полезной нагрузки. С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», – цитирует агентство своего источника.

Он сообщил, что до конца года с Восточного, «скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее».

«При увеличении отставания от графика изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято», – сказал источник.

Между тем инфраструктура на космодроме Восточный готова выполнить запуски в штатном режиме. «Стартовый комплекс и сопутствующие сооружения исправны и работают штатно. С точки зрения инфраструктуры космодром готов осуществлять пуски по графику», – сказал собеседник агентства.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров отмечал, что первым на орбиту запустят «Метеор-М» № 2-2, после этого в космос отправятся «Канопусы-В» № 5 и № 6.

С космодрома Восточный было произведено три запуска ракет. Последний раз это произошло 1 февраля 2018 года. Ракета-носитель «Союз-2.1а» отправила космические аппараты «Канопус-В» № 3 и № 4, которые успешно выведели на орбиты.