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сегодня, 09:06 11

Установлена первая надвижка моста Благовещенск – Хэйхэ

Установлена первая надвижка моста Благовещенск – Хэйхэ
Фото: amurobl.ru

Международный мост через реку Амур, который возводят в районе Благовещенска и Хэйхэ, приобретает очертания. Строители установили первую надвижку моста.

«Строительство моста – это грандиозный проект, – отмечает губернатор Амурской области Александр Козлов. – С нуля строятся дороги, с нуля возводится огромнейшее сооружение. Задействовано множество сил. Все привыкли говорить о стоимости, но разве важны цифры, когда в работах задействованы такие огромные силы.

На непосредственном строительстве трудится почти 200 амурчан. Но есть и еще тысячи людей. Проектировщики, дорожники, и даже сотрудники российских заводов, где делают конструкции для моста. Да, все детали моста с нашей стороны – отечественного производства. Благодаря мосту идет загрузка предприятий: ЗАО "Асфальт", амурские фирмы, которые поставляют щебень и песок для строительства, топливные компании. И не стоит забывать о тех людях, которые, так сказать, в тылу. Это повара, которые работают в вахтовом поселке строителей, поставщики продуктов, электрики, медицинский персонал, сторожа.

То есть мы говорим не просто "мост", мы говорим о тех людях, которые круглосуточно воплощают в жизнь самый масштабный, на сегодняшний день, международный проект».

Глава региона присутствовал при установке надвижки пролетного строения моста через протоку Каникурганская (общая длина этого моста будет составлять 278 метров). Так как строительство подразумевает выполнение работ над водой, для укладки каждого нового пролета применяется так называемый «метод надвижки»: пролеты пристыковывают сзади, а потом выдвигают всю конструкцию вперед. На стапеле было собрано пролетное строение общей длиной 86 метров. Общий вес металлоконструкций собранного участка пролетного строения составляет 334,2 тонны, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Всего специалистам предстоит возвести 7 продольных надвижек: 4 – над протокой Каникурганской и 3 надвижки основного моста над Амуром.

В целом со стороны Амурской области предстоит выполнить следующие виды работ: непосредственный мост через Амур – 540,33 метра, мост через протоку Каникурганскую – 278 метров, автомобильные дороги различных категорий – почти 28 километров (включены 3 транспортные развязки). С китайской же стороны итоговой километр в несколько раз меньше.

Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур идет в графике. Параллельно строительству прорабатывается вопрос движения легковых автомобилей через границу между двумя государствами.

Видео: Gubernator Live

Просмотров всего: 591

#Китай #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Материал про мост или про КАА?

    Иного комментатора в кадр пригласить нельзя?

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Ну если сами не можем, то хотяб за китайский счёт возведём наконец! Направление- верно!

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    конечно роль Козлова в этом действе минимальна

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    А что мост строится на деньги китайцев?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    бабаягаА что мост строится на деньги китайцев?
    естественно!!!! Роль Козлова в том что пролоббировал это дельце в Москве, и наконец разрешили. В принципе, у других губеров так не получалось. Козлов - молодой , напористый.

  • full

    full
    2 часа назад

    Все привыкли говорить о стоимости, но разве важны цифры, когда в работах задействованы такие огромные силы. - Мне показалось... Или все же он почву готовит...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    alex 3

    бабаяга

    А что мост строится на деньги китайцев?



    естественно!!!! Роль Козлова в том что пролоббировал это дельце в Москве, и наконец разрешили. В принципе, у других губеров так не получалось. Козлов - молодой , напористый.



    Ну значит, скоро появится зейский мост, можно сказать, вопрос решен ....

  • Александр Невский

    Александр Невский
    1 час назад

    50/50 строят вроде

  • Александр Невский

    Александр Невский
    1 час назад

    Лучше зейский построили бы,люди мучаются,зачем эти киты и барыги?!

  • Александр Невский

    Александр Невский
    1 час назад

    Это ещё больше возрастёт нагрузка на старый зейский мост,вот дебилизм,шиза!

  • Erenna

    Erenna
    37 минут назад

    "Имидж - ничто, каска - всё".

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