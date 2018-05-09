Установлена первая надвижка моста Благовещенск – Хэйхэ

Фото: amurobl.ru

Международный мост через реку Амур, который возводят в районе Благовещенска и Хэйхэ, приобретает очертания. Строители установили первую надвижку моста.

«Строительство моста – это грандиозный проект, – отмечает губернатор Амурской области Александр Козлов. – С нуля строятся дороги, с нуля возводится огромнейшее сооружение. Задействовано множество сил. Все привыкли говорить о стоимости, но разве важны цифры, когда в работах задействованы такие огромные силы.

На непосредственном строительстве трудится почти 200 амурчан. Но есть и еще тысячи людей. Проектировщики, дорожники, и даже сотрудники российских заводов, где делают конструкции для моста. Да, все детали моста с нашей стороны – отечественного производства. Благодаря мосту идет загрузка предприятий: ЗАО "Асфальт", амурские фирмы, которые поставляют щебень и песок для строительства, топливные компании. И не стоит забывать о тех людях, которые, так сказать, в тылу. Это повара, которые работают в вахтовом поселке строителей, поставщики продуктов, электрики, медицинский персонал, сторожа.

То есть мы говорим не просто "мост", мы говорим о тех людях, которые круглосуточно воплощают в жизнь самый масштабный, на сегодняшний день, международный проект».

Глава региона присутствовал при установке надвижки пролетного строения моста через протоку Каникурганская (общая длина этого моста будет составлять 278 метров). Так как строительство подразумевает выполнение работ над водой, для укладки каждого нового пролета применяется так называемый «метод надвижки»: пролеты пристыковывают сзади, а потом выдвигают всю конструкцию вперед. На стапеле было собрано пролетное строение общей длиной 86 метров. Общий вес металлоконструкций собранного участка пролетного строения составляет 334,2 тонны, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Всего специалистам предстоит возвести 7 продольных надвижек: 4 – над протокой Каникурганской и 3 надвижки основного моста над Амуром.

В целом со стороны Амурской области предстоит выполнить следующие виды работ: непосредственный мост через Амур – 540,33 метра, мост через протоку Каникурганскую – 278 метров, автомобильные дороги различных категорий – почти 28 километров (включены 3 транспортные развязки). С китайской же стороны итоговой километр в несколько раз меньше.

Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур идет в графике. Параллельно строительству прорабатывается вопрос движения легковых автомобилей через границу между двумя государствами.

Видео: Gubernator Live