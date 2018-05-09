Выставка военной техники, шествие, автопробег: празднование Дня Победы в Благовещенске

В среду, 9 мая, в Благовещенске пройдут мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На площади Победы подготовка к празднованию началась за несколько ней. Там прошли репетиции шествия, а 8 мая начали выставлять танки, чтобы в День Победы устроить большой показ современной военной и специальной техники от Благовещенского гарнизона и ДВОКУ.

9 мая в 10:00 в Благовещенске начнется праздничное шествие. По улице Ленина торжественным маршем пройдут воины Благовещенского гарнизона, сотрудники силовых структур города и области (общей численностью более 2 000 человек). В зависимости от погодных условий, в рамках мероприятия, может состояться показательное десантирование парашютистов ДОСААФ сразу после прохождения войск.

Затем горожане присоединятся к всероссийской акции «Бессмертный полк». Количество участников акции растет с каждым годом: в 2013 году, когда акция прошла впервые, в ней приняли участие 3 000 человек, а уже в этом году планируется участие 16 000 жителей и гостей города. К организации и координации шествия будут привлечены более 600 обученных волонтеров. Народное шествие стартует в 11:30 от Общественно-культурного центра и финиширует в районе площади Победы, где после этого состоится церемония возложения цветов. Кроме того, с 14:00 до 21:00 на площади Победы будет идти «Вахта памяти».

В этот же день с 12:30 до 21:00 на улице Краснофлотской для жителей города будут проходить мероприятия фестивального движения «Культурный город на набережной». У ротонды пройдет акция-концерт «России сердце не забудет» с участием коллективов ОКЦ. У Триумфальной арки откроется выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, организованная Домом ремесел ГДК, здесь же свои музыкальные программы представят оркестры и вокальные коллективов города; у бронекатера выступят общественники и самодеятельные коллективы; на новой детской площадке будет организована развлекательная детская программа с участием образовательных учреждений и муниципальных библиотек.

Посетители Городского парка культуры и отдыха 9 мая с 12:00 до 17:00 смогут стать участниками акции «Парк Победы», где развернутся 25 площадок, 8 из которых еще не проводились.

В числе новых будут работать площадка «Боевая», где пройдет инсценировка боевых действий времен Великой Отечественной войны; площадка «Фронтовой привал», где представят литературно-музыкальную композицию ЦДШИ, а также пройдет вокально-танцевальная программа; площадка «Наследники Победы»; площадка с выставочной экспозицией вещей довоенного, военного и послевоенного времени и так далее.

Наполнение традиционных площадок будет также обновлено. Так, «Аллея юных талантов» пополнится открытым пленэром студии «Школа художника»; «Художественная школа» подготовит новые мастер-классы под открытым небом, а Дом ремесел представит мастер-класс в рамках «Школы обыкновенного чуда». «Аллея чтения» представит «Бессмертный полет», также будет работать интерактивная площадка «На привале», фотохронограф «День Победы в памяти поколений», здесь же пройдет чемпионат «Аллея настольных игр», будет организован буккроссинг, а также продажа книг амурских авторов «Книжный развал».

В рамках акции «Парк Победы» на спортивной площадке Городского парка культуры и отдыха пройдут соревнования по пляжному волейболу, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в них может принять любой желающий. Начало в 13:00.

Благовещенский гарнизон и ДВОКУ организуют экскурсии с осмотром 108-го артиллерийского полукапонира 99-ого пулеметно-артиллерийского батальона. Рядом с полукапониром будет работать экспозиция с необычной сувенирной продукцией «Благовещенск – город пограничный».

Дню Победы будет посвящена и традиционная ежегодная легкоатлетическая эстафета, которая стартует на площади Ленина 9 мая в 13:00. Планируется участие в забегах до 1 500 человек.

Пройдет автопробег «По машинам! Мы помним!». Сбор участников начнется в 13:00 на парковке возле торгового центра «Флагман» (улица Тенистая, 160). Здесь состоится праздничный концерт, а в 14:30 начнется формирование колонн. Движение запланировано на 15:00. Участники автопробега проедут по улице Калинина, затем по улице Горького проедут до Чайковского, после чего повернут на Ленина и продолжат движение до Первомайской. На финише пробега запланирован выпуск воздушных шаров в небо.

Праздничная программа, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне, пройдет и в АОДНТ. С 10:00 до 12:00 состоится выпуск радиогазеты «Страницы Памяти»; с 10:00 до 17:00 – выставка детских рисунков «Наследники Победы», фотовыставка «Арт-парад»; с 12:00 до 14:00 – концерт участников детского областного героико-патриотического фестиваля «Наследники Победы»; с 13:00 до 17:00 – проект «Фронтовой кинотеатр» (показ фильмов, перешедших в общественное достояние); с 14:00 до 15:00 – концерт вокального коллектива «Жар-цвет»; с 15:00 до 15:30 – концерт Амурского народного хора; с 15:30 до 17:00 – концерт участников областного конкурса юношеского творчества «Молодёжный марафон Победы». В завершении программы состоится фаер-шоу театра огня «Одержимые».

В День Победы культурно-образовательную программу подготовил областной краеведческий музей. В 14:00 начнется квест по экспозиции «Амурцы на фронте и в тылу (1941-1945 гг.)»; в 15:00 – экскурсия по экспозиции; в 16:00 – интерактивное мероприятие «Курс молодого бойца»; в 17:00 – экскурсия по выставке «Слава и Бессмертье Сталинграда»; в 18:00 – акция «В 6 часов вечера после войны».

Впервые 9 мая с 18:00 на площади ОКЦ в рамках федерального проекта будет организована акция «РиоРита – радость Победы». Благовещенск примет «Ленинградскую эстафету радости»: в рамках эстафеты «В 6 часов вечера после войны» на площади ОКЦ зазвучит музыка 30-х и 40-х годов в исполнении духового оркестра.

С 19:00 на площади Ленина концертную программу начнут творческие коллективы города и области.

Закончатся мероприятия 9 Мая в 21:50 праздничным фейерверком на площади Ленина. После него горожан будут ждать автобусы, чтобы развезти всех по домам.