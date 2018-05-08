Депутаты Госдумы утвердили Дмитрия Медведева на должность председателя правительства РФ

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8 мая Госдума поддержала кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства Российской Федерации. За это назначение проголосовали 374 депутата (83,1 %) при необходимых 226 голосах, против высказались 56 человек.

Кандидатуру Медведева поддержали фракции ЛДПР и «Единая Россия». Против были КПРФ и «Справедливая Россия». Голосование было открытым, а вопрос о премьере стал единственным на заседании, сообщает РИА Новости.

Госдуму посетил Владимир Путин, представивший кандидатуру премьера. Президент отметил, что Медведев «возглавлял правительство в сложные годы».

«Несмотря на эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу», – подчеркнул Путин, призвав депутатов утвердить Медведева главой кабмина.

После этого перед парламентариями выступил Дмитрий Медведев и рассказал об итогах и основных направлениях работы правительства. Также он ответил на вопросы представителей фракций.

«Мы сформировали качественную базу, и меньше месяца назад в отчете правительства я уже рассказывал о тех механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которые мы с вами достигли за годы работы предыдущего правительства, которое я возглавлял», – заявил Медведев.

Президент уже подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на должность председателя российского правительства. Документ вступил в силу сразу после подписания.

Своими заместителями Медведев предложил назначить Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова.