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8 мая 2018, 23:29 6

Депутаты Госдумы утвердили Дмитрия Медведева на должность председателя правительства РФ

Депутаты Госдумы утвердили Дмитрия Медведева на должность председателя правительства РФ
Фото: dailystorm.ru

8 мая Госдума поддержала кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства Российской Федерации. За это назначение проголосовали 374 депутата (83,1 %) при необходимых 226 голосах, против высказались 56 человек.

Кандидатуру Медведева поддержали фракции ЛДПР и «Единая Россия». Против были КПРФ и «Справедливая Россия». Голосование было открытым, а вопрос о премьере стал единственным на заседании, сообщает РИА Новости.

Госдуму посетил Владимир Путин, представивший кандидатуру премьера. Президент отметил, что Медведев «возглавлял правительство в сложные годы».

«Несмотря на эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу», – подчеркнул Путин, призвав депутатов утвердить Медведева главой кабмина.

После этого перед парламентариями выступил Дмитрий Медведев и рассказал об итогах и основных направлениях работы правительства. Также он ответил на вопросы представителей фракций.

«Мы сформировали качественную базу, и меньше месяца назад в отчете правительства я уже рассказывал о тех механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которые мы с вами достигли за годы работы предыдущего правительства, которое я возглавлял», – заявил Медведев.

Президент уже подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на должность председателя российского правительства. Документ вступил в силу сразу после подписания.

Своими заместителями Медведев предложил назначить Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова.

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Комментарии
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  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Кто бы сомневался. И Мутко в строительстве просто супер. Случайно он не футболист?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад



    Десять лет ярких побед закончились, не успев начаться.

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад



    Предложение Дмитрия Медведева назначить Виталия Мутко вице-премьером по строительству рассмешило депутатов от партии "Единая Россия". Примечательно, что и сам исполняющий обязанности премьер-министра не смог сдержать ироничной улыбки.

    Накануне Дмитрий Медведев озвучил фамилии людей, которые могут претендовать на должности вице-премьеров в обновленном составе правительства.

    Бывшему министру спорта Виталию Мутко предложили курировать строительный сектор. Медведев при этом отметил, что учел опыт и персональные характеристики чиновника.

    "Еще одна интересная идея <…> имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства", — сказал и.о. премьера в ходе встречи с единороссами в Госдуме.

    Предположительно, под "внешними обстоятельствами" Медведев имел в виду тот факт, что в январе 2018 года Минфин США представил так называемый "кремлевский доклад", в котором, в частности, фигурировала фамилия экс-министра спорта.

    Судя по смеху присутствовавших в зале, инициатива о назначении Мутко не была воспринята парламентариями всерьез. На видео слышно, как один из участников встречи четко произносит фразу "Это смешно".

    Своим кадровым решением Медведев породил множество шуток. Некоторые из них связаны с допинговым скандалом, который разразился, пока Мутко отвечал за российский спорт.

    Издание Znak.com приводит один из анекдотов: "Для подъема строительная отрасль России нуждается в хорошем допинге, – прокомментировал Мутко свое назначение на должность вице-премьера по строительству в правительстве Медведева".

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Мутко не тонет !!!

  • ИванЛи

    ИванЛи
    2 часа назад

    День Сурка...

  • Блохер

    Блохер
    1 час назад

    Всё, что ни делается - всё к лучшему! :)

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