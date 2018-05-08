В Благовещенске на площади Победы возложили цветы

В Благовещенске начали праздновать День Победы. На церемонию возложения цветов к памятнику воинам-амурцам пришли ветераны и представители власти. Память павших в годы войны почтили минутой молчания. В Великую Отечественную войну на фронт ушли почти 143 000 амурчан, более 35 000 не вернулись домой.

Каждый год к монументу приходит благовещенец Михаил Пластуняк. Когда началась война, он был совсем маленьким, но до сих пор помнит те времена. День Победы он считает лучшим праздником. «Я войну помню, все прекрасно помню до последнего. День Победы в 1945-м был такой же солнечный, как сегодня», – рассказывает житель Благовещенска.

Торжественный марш – как дань уважения ветеранам и демонстрация силы. По площади Победы промаршировали военнослужащие и курсанты ДВОКУ. А потом на площади станцевали вальс. В этом году в акции «Вальс Победы» зафиксировано рекордное количество участников. В танце кружились 127 пар – больше 250 человек.

В Приамурье живут 284 участника и 22 инвалида Великой Отечественной войны. Еще 11 человек награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда». Благодаря их подвигу современники живут в мирное время.