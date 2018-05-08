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В Белогорске 9 мая в два раза ускорят Wi-Fi

В Белогорске 9 мая в два раза ускорят Wi-Fi
Фото: cryptoworld.su

В День Победы в Белогорске скорость бесплатного Wi-Fi на площади им 30-летия Победы и в городском парке культуры и отдыха увеличится в два раза. По поручению главы города Станислава Мелюкова передача данных по беспроводному интернету дойдет до 30 Мбит/с.

Такой она будет и в День города – 12 июня Белогорск отметит свое 158-летие.

9 Мая на площади Белогорска с 10 часов утра начнется парад с участием военной техники. В параде войск будут задействованы более 1,2 тысячи человек и 23 единицы техники.

В IT-отделе администрации Белогорска отметили, что бесплатный WiFi на центральной площади стал первым сервисом по общественному доступу к интернету через локальную сеть I love Belogorsk. Появилась она в городе по инициативе главы Белогорска шесть лет назад, в апреле 2012 года. Только за первый год работы пользователи интернета скачали почти терабайт информации, а отправили 83 гигабайтов. В 2017 году объем скаченного составил около 8 терабайтов, а исходящего – чуть более 2 терабайтов.

Вместе с тем в пресс-службе главы Белогорска отметили, что официальный аккаунт сайта белогорск.рф организует онлайн-трансляцию парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Увидеть ее можно будет с 10 часов утра в Инстаграме.

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#Белогорск #праздники #технологии

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