Telegram обжаловал решение ВС, касающееся приказа ФСБ о ключах дешифровки

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8 мая мессенджер Telegram, заблокированный в России с середины апреля, обжаловал решение Верховного суда (ВС), признавшего законным приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей дешифровки сообщений пользователей. Об этом говорится в апелляционной жалобе (копия есть у РБК).

Представитель правозащитной группы «Агора» Дмитрий Колбасин сообщил РБК, что жалобу в Апелляционную коллегию Верховного суда подал адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев.

«В жалобе мы просим отменить решение Верховного суда от 20 марта 2018 года, когда ВС признал законным приказ ФСБ, на основе которого нам [Telegram] предъявили требования предоставить ключи шифрования сообщений пользователей», – сказал Колбасин.

«Прошу отменить полностью решение Верховного суда и принять новое решение, признав приказ ФСБ №432 от 19 июля 2016 года недействующим и как принятый неуполномоченным органом с превышением полномочий, устанавливающий внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц и содержащий широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан», – написано в жалобе.

В базе жалоба пока не зарегистрирована, сообщили РБК в управлении по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Верховного суда России. Как только она будет зарегистрирована, она сразу появится на сайте.

По решению Таганского суда Москвы от 13 апреля мессенджер был заблокирован на территории России. Решение вступило в силу 16 апреля. Telegram заблокировали на основании иска Роскомнадзора на отказ руководства мессенджера передать ФСБ ключи для дешифровки переписки.

Из-за массовых блокировок IP-адресов Роскомнадзором пострадали многие сайты и сервисы. В конце апреля гендиректор ООО «Инвестори» Александр Вихарев подал иск в Арбитражный суд Москвы к Роскомнадзору и Минфину на 5 миллионов рублей. Иск стал первым после блокировки Telegram в России. В иске Вихарев указал, что из-за блокировки мессенджера его бизнес понес убытки в 5 миллионов рублей.

Сейчас юристы «Агоры» готовят жалобу на решение Таганского суда о немедленной блокировке Telegram.