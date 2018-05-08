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сегодня, 20:15 0

В Благовещенске открылся 85-й навигационный сезон

В Благовещенске открылся 85-й навигационный сезон

Амурские пограничники вышли на охрану водных рубежей на неделю позже. В юбилейный, 85-й раз корабли отправились на службу, как только нормализовалась навигационная обстановка. Традиционно на патрулирование границы отправили два корабля и четыре катера.

В 2017 году амурские пограничники задержали пятерых нарушителей. Два амурчанина и трое граждан КНР пытались несанкционированно пересечь государственную границу. Часто такими нарушителями становятся рыбаки на лодках, говорят сотрудники погрануправления.

Сейчас катера направятся на пограничные заставы. Корабли останутся в пределах Благовещенска. Один из них будет патрулировать границу на слиянии Зеи и Амура, другой – на пограничном Амуре.

«Из опыта прошлых лет выявлены такие места, когда каждый корабль выполняет свою задачу. На реке Зее это препятствует несанкционированному выходу плавсредств – неважно, катер это или лодка, – в реку Амур. А в городе он выполняет задачу по охране государственной границы», – говорит сотрудник пограничного управления ФСБ России по Амурской области Сергей Милехин.

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#закон

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