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Благовещенские школьники популяризируют книгу через видео

Благовещенские школьники популяризируют книгу через видео

Современные школьники могут воспринимать роман «Преступление и наказание» как триллер. Об этом можно узнать, посмотрев буктрейлер на эту книгу. Его создатель – благовещенский школьник, который и снялся в роли Родиона Раскольникова. Эта работа была признана одной из лучших на конкурсе буктрейлеров, итоги которого подвели в библиотеке имени Бориса Машука.

В библиотеке собрались не просто любители чтения, а почти настоящие продюсеры, режиссеры и порой актеры. Все эти школьники стали участниками конкурса буктрейлеров – о понравившихся книгах они сняли видео.

10-классника Данила Залюбовского на создание буктрейлера вдохновила другая книга. А в итоге получился триллер. В главной роли снялся сам автор. «Я такой думаю: надо что-нибудь трэшовое снять, прямо триллер с кровью, с мясом – вот такое, чтобы удивить. Но крови и мяса не получилось, потому что это цензура как бы заблокирует. И решили: единственный триллер, который мы как раз недавно прочитали – это "Преступление и наказание" Федора Михайловича Достоевского. И поэтому решили – не на "Войну и мир" же снимать. Плюс я, конечно, не столько фанат Федора Михайловича, но книга достаточно интересная и хорошая», – считает школьник.

В итоге ролик Данила завоевал первое место среди старшеклассников. А из учеников средних классов победительницей стала Софья Фомина. «Я прочитала книгу, и мне очень понравилось, я решила рассказать всем, чтобы они тоже заинтересовались и прочитали», – признается пятиклассница.

Всего в конкурсе поучаствовали 19 ребят из Благовещенска. Призовые места заняли девять человек. И если их буктрейлеры вызовут у зрителей желание прочитать книгу, то любителей чтения станет больше.

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#конкурсы #культура #школа

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