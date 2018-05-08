Полиция обращается за помощью в розыске подозреваемого (видео)

Управлением уголовного розыска УМВД России по Амурской области разыскивается мужчина, которого подозревают в совершении преступления. Полиция распространила приметы разыскиваемого и видеозапись, на которой видно подозреваемого.

Это худощавый мужчина среднего роста в очках, на вид ему примерно 40–45 лет. Был одет в темную короткую куртку, темные брюки и кепку, на плече носил сумку.

Всем, кому известно местонахождение разыскиваемого, полицейские просят сообщить по телефону в Благовещенске: (4162) 59-41-05, 59-41-13 или по телефону доверия УМВД: (4162) 59-40-59.