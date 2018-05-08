Благовещенский ветеран-пограничник рассказал о войне и Победе

Благовещенский ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Колпиков служил в пограничных войсках в Алма-Ате, прошел всю войну, участвовал в боевых действиях в Подмосковье и в войне с Японией. С главным праздником его поздравили дети и представители амурского пограничного управления.

«Кличка его Казбек, – рассказывает Анатолий Гаврилович, показывая старые фотографии. – А это я, но это было давно». Анатолий Колпиков встретил Победу в пограничном отряде, где и служил. Услышав о Победе, сел на коня и поскакал на площадь Ленина. «Мы находились на площади. А в это время передали по радио об окончании войны. Все хлопали, радовались, целовались друг с другом», – вспоминает ветеран.

Анатолия Гавриловича война застала во время учебы в пограничном училище в Алма-Ате. Курсантов сразу перекинули под Москву. Там Анатолий Колпиков получил легкое ранение. Словом «страшно», говорит, не передать те ощущения, что пришлось пережить. На фронте погиб брат. А через год лейтенанта Анатолия Колпикова направили на Дальний Восток – служить в Благовещенском погранотряде.

Супруга ветерана Александра Ефимовна рассказывает, что во время войны приходилось не жить, а выживать: «Ходили на поле, копали мерзлую картошку, оладушки делали. Потом у меня мама работала на маслозаводе, она там маленько украдет. Да так все голодали, и ничего, выжили».

Сейчас Анатолию Гавриловичу 97 лет. И здоровье не позволило самому рассказать о своих наградах. «Медаль за боевые заслуги… И вот последняя – за заслуги в пограничной службе», – показывает награды председатель совета ветеранов пограничного управления ФСБ России по Амурской области Николай Науменко.

Увлечением ветерана в мирное время стали голуби. Говорит, для него эти птицы олицетворяли мир. Но сейчас голубятня заброшена. Анатолий Гаврилович оставил ее своему сыну, который вскоре погиб. Дочь живет далеко от Благовещенска. Их связывает лишь телефон.

«Он очень любил голубей, – рассказывает про Анатолия Гавриловича председатель совета ветеранов пограничного управления ФСБ России по Амурской области Николай Науменко. – Несмотря на возраст, он еще в 90 лет поднимался на голубятню. Молодые боялись подняться, а он поднимался и своих любимых голубей поднимал в воздух, любовался их полетом».

Поздравить ветерана с Днем Победы пришли ученики, которые о пограничной службе знают не понаслышке. «Мы очень гордимся нашими ветеранами и будем продолжать их традиции, чтить память. Мне кажется, она будет вечна, она никогда не пропадет», – говорит ученик гимназии № 25 Янис Опарин.

С Днем Победы каждый год поздравляют и сотрудники погрануправления. Генерал-майор вручил ветерану подарок – слуховой аппарат. «Для меня Победа – это гордость за наш народ. Мужество и героизм наших родителей, дедушек и бабушек, которые не думали об отдыхе, не думали о своих проблемах, а положили все, что у них есть, и самое главное – жизнь – во благо того, чтобы мы как народ остались единым и победили в этой тяжелой войне», – подчеркивает начальник пограничного управления ФСБ России по Амурской области Роман Ксенз.

В этом году на параде Анатолий Колпиков присутствовать не сможет. Ему трудно передвигаться. Но 28 мая, в День пограничника, надеется побывать на праздничных мероприятиях.