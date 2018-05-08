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сегодня, 17:38 8

В Циолковском трехлетний ребенок упал в колодец

В Циолковском трехлетний ребенок упал в колодец

Днем 6 мая в ЗАТО Циолковский случилось происшествие с трехлетним ребенком. Мальчик провалился в канализационный колодец и получил тяжелую травму.

По информации очевидцев, ЧП произошло возле магазина по адресу: улица Сосновая, 21/1. Глубина колодца, куда угодил мальчик, составляет около четырех метров. В момент происшествия с малышом была старшая сестра 9-10 лет.

«Люк был разбитый из-за того, что там машины ходят. Сработал принцип мышеловки – ребенок отбежал от сестрички, набежал на этот люк, а тот перевернулся. Ребенок ушел вниз, люк встал на ребро», – говорит один из очевидцев.

В результате происшествия у мальчика разрыв ротовой полости, отмечают очевидцы. Люди обратились в правоохранительные органы.

В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

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#дети #происшествия #Циолковский

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Комментарии
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  • Я сама

    Я сама
    3 часа назад

    Что значит "заработал" разрыв ротовой полости??

    Он что, работал и заработал??? Пипец!!!

  • Мелисса

    Мелисса
    2 часа назад

    Бедный малыш(((.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ужас!.. Люк не был оборудован "ушами" от открывания?.. 3 года ребёнок.. как жив ещё остался..

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    новый лозунг для ЛДПР - к каждому люку по смотрящему за ним!...)))

  • Tehnik

    Tehnik
    1 час назад

    Уголовное дело будет?

  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    1 час назад

    Полазник +++

  • Oldlord

    Oldlord
    56 минут назад

    полазник

    новый лозунг для ЛДПР - к каждому люку по смотрящему за ним!...)))



    Ты можешь не верить, но у каждого люка, у каждой крышки к нему есть смотрящий - человек, который несёт за них ответственность.

    Надеюсь, следствие найдёт этого безответственного смотрящего и суд примерно его накажет!

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    32 минуты назад

    Сергей Труш 47 минут назад

    ужас!.. Люк не был оборудован "ушами" от открывания?.. 3 года ребёнок.. как жив ещё остался..

    Сергей, у Вас реальная возможность заняться внешними сетями... Даже если уже Циолковск имеет место быть, то что с остальными поселениями... В Благовещенске с колодцами проблема, а в удаленных местах нашей области -Это актуальная проблема. Спаси жизнь наших детей, прояви мужество, накажи нерадивых. И когда пойдет техника в Белогорске 9 мая, люки должны выдержать не менее 20 тонн...

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