В Циолковском трехлетний ребенок упал в колодец

Днем 6 мая в ЗАТО Циолковский случилось происшествие с трехлетним ребенком. Мальчик провалился в канализационный колодец и получил тяжелую травму.

По информации очевидцев, ЧП произошло возле магазина по адресу: улица Сосновая, 21/1. Глубина колодца, куда угодил мальчик, составляет около четырех метров. В момент происшествия с малышом была старшая сестра 9-10 лет.

«Люк был разбитый из-за того, что там машины ходят. Сработал принцип мышеловки – ребенок отбежал от сестрички, набежал на этот люк, а тот перевернулся. Ребенок ушел вниз, люк встал на ребро», – говорит один из очевидцев.

В результате происшествия у мальчика разрыв ротовой полости, отмечают очевидцы. Люди обратились в правоохранительные органы.

В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.