В ОКЦ поздравили ветеранов праздничным концертом и фронтовым обедом

Встреча фронтовых друзей прошла накануне празднования Дня Победы в Общественно-культурном центре Благовещенска. 8 мая туда пришли около 20 участников Великой Отечественной войны в сопровождении родных и волонтеров. Для почетных гостей в накрыли праздничный стол.

Как отмечают организаторы, для ветеранов это возможность встретиться и поговорить, вспомнить события прошлых лет и фронтовых товарищей.

«Я люблю этот праздник и люблю я, что наша Россия фашистскую Германию победила, не Россия, а Советский Союз. Работали днем и ночью и любили Родину. И любить надо обязательно Родину, тогда будет порядок», – поделился участник Великой Отечественной войны Иван Усяев.

Такие встречи в Благовещенске устраивают больше 20 лет подряд. Перед гостями по традиции выступают творческие коллективы Приамурья. После обеда состоялся концерт, на который были приглашены не только ветераны войны и труженики тыла, но и представители ветеранских и молодежных патриотических общественных организаций, а также ДВОКУ.

С Днем Победы ветеранов поздравили первые лица города и области. «В этот праздник мы с трепетом и гордостью отдаем дань мужеству людей, защитивших нашу страну во время самой страшной войны в истории. Мы знаем, что Победа досталась не только силой оружия, но и прежде всего – силой духа нашего народа. Отстояв Родину, вы отстояли наше право жить на своей земле. Память о героях навсегда останется в наших сердцах. Низкий поклон вам, ветераны и труженики тыла, за бессмертный подвиг, который вы совершили в годы войны. С Днём Великой Победы!», – сказал губернатор Александр Козлов.

Перед началом концерта на площади ОКЦ оркестр ДВОКУ исполнял военные мелодии, там же была организована раздача георгиевских лент. Кроме того, прошла акция «Цветы Победы», во время которой воспитанники творческих студий ОКЦ вручали ветеранам выполненные вручную цветы, и акция «Стена Памяти», где были размещены фотографии ветеранов, а каждый желающий мог написать благодарность ветеранам за их подвиг или оставить воспоминание о родственниках, прошедших войну. Тем временем на первом этаже ОКЦ работала выставка рисунков «Победа. Одна на всех».