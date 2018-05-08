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сегодня, 17:23 1

В амурских храмах в День Победы пройдут молебны

В амурских храмах в День Победы пройдут молебны
Фото: cheltoday.ru

В День Победы, 9 мая, в храмах Благовещенской епархии состоятся благодарственные молебны и поминальные службы. Принять участие в них приглашают всех желающих.

Традиция совершать особое богослужение, в котором радость по поводу окончания Великой Отечественной войны соединяется в сердцах верующих со скорбью о погибших, установлена в 2010 году патриархом Кириллом. Этот чин совершается во всех храмах Русской православной церкви после божественной литургии или отдельно от нее, пишет «Благинформ».

В праздничный день 9 Мая всех амурчан приглашают принять участие не только в официальных гражданских мероприятиях, но и в общей церковной молитве.

В Благовещенском кафедральном соборе и церкви мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поминальное богослужение по случаю Дня Победы начнется после божественной литургии, около 11 часов.

В храме Архангела Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных на улице Горького, 133, отдельная панихида будет совершаться с 10:30.

Прихожан храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» приглашают на богослужение в 13 часов.

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#праздники #религия

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