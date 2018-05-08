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сегодня, 17:19 1

В Благовещенске торжественно открыли памятник воинам и труженикам тыла

В Благовещенске торжественно открыли памятник воинам и труженикам тыла

В Благовещенске на территории судостроительного завода состоялось торжественное открытие обновленного памятника воинам и труженикам тыла. Реконструкцию мемориала провели за счет средств завода.

На памятник установили таблички с именами работников судостроительного завода, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и тех, кто приближал Победу, работая в тылу. Всего на памятнике высечено более 100 фамилий.

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#память

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