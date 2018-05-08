В Приамурье стало больше амурчан, пострадавших во время пожаров

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Согласно статистическим данным, в Приамурье за четыре месяца этого года зарегистрировано 422 пожара, это на 30 пожаров больше, чем за аналогичный период 2017 года. Увеличилось и количество загораний – 2 768 в сравнении с 1 531 в прошлом году. Ущерб от пожаров составил более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Как рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин, возросла и гибель людей на пожарах, в этом году погибли уже 40 человек, в прошлом году на этот период было зарегистрировано 30 погибших в огне.

«Основной причиной пожаров, приведших к гибели людей, является неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных печей», – Сказал Чебыкин.

Увеличение числа пожаров зарегистрировано в Архаринском, Благовещенском, Завитинском, Ивановском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Селемджинском районах и в городах Благовещенск, Белогорск, Райчихинск, Зея, Тында.

Согласно статистике, увеличилось число травмированных при пожарах амурчан. Если в 2017 году при пожарах получили различные травмы 23 человека, то за четыре месяца нынешнего – 39 человек.

Наибольшее число пожаров, это 355 от общего числа, зарегистрировано в жилом секторе – это пожары в жилых домах и квартирах, надворных постройках и гаражах. В текущем году от огня пострадали 39 транспортных средств – на 9,3 % меньше, чем за это же время прошлого года.

Из 422 пожаров 158 явились следствием нарушения правил эксплуатации электроприборов, 66 – отопительных печей, причина еще 104 пожаров – неосторожное обращение с огнем, причем 45 из них произошли по вине курильщиков.

Подразделениями Государственной противопожарной службы за четыре месяца этого года при пожарах были спасены 29 человек и материальные ценности на сумму более 470 миллионов рублей, сообщает амурское управление МЧС.