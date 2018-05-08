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Амурчане стали чаще летать через местный аэропорт в Таиланд и Вьетнам

Амурчане стали чаще летать через местный аэропорт в Таиланд и Вьетнам

За январь-апрель 2018 года услугами аэропорта Благовещенска воспользовались в общей сложности 119 144 пассажира. Это на 13,6 % больше, чем за четыре месяца 2017 года. На внутренних воздушных линиях было обслужено 96 945 пассажиров, что составляет 115,4 % по отношению к аналогичному показателю прошлого года.

На международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 6,7 % и составил 22 199 пассажиров. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока на международных авиалиниях в отчетный период внесли рейсы из аэропорта Благовещенска в аэропорты Таиланда (Пхукет, Утапао) и Вьетнама (Нячанг).

Общее количество взлетов-посадок составило 877 взлетно-посадочных операций, что на 17,9 % выше аналогичного показателя прошлого года. На внутренних регулярных авиарейсах увеличение взлет-посадок на 6,9 %.

Объемы обработанных аэропортом грузов и почты за январь-апрель 2018 года составили 860,9 тонны. Показатель суммарной максимальной взлетной массы воздушных судов, обслуженных в аэропорту за отчетный период, составил 47 106 тонн.

В настоящее время на маршруте Москва – Благовещенск – Москва рейсы выполняют авиакомпании «Северный ветер» и «Уральские авиалинии» с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. Общее количество рейсов в этом направлении за четыре месяца – 192, перевезено 45 089 пассажиров.

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#транспорт

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    31 минута назад

    а через что еще летать?

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