На медаль «АмурЭкспоФорума-2018» претендуют 20 видов товаров и услуг

11 мая стартует смотр-конкурс «Медаль международной выставки "АмурЭкспоФорум-2018"». В этом году в нём поборются девять компаний из Амурской области, Еврейской автономной области и Приморья. Они подали 20 заявок. Это продукты питания, строительные материалы и услуги.

Первой жюри оценит продовольственную номинацию. Смотр состоится 11 мая с 14:00 до 15:30 в конференц-зале по ул. Шимановского, 27 (4 этаж).

Продовольственная номинация – самая популярная, отмечают организаторы, в ней будут бороться шесть компаний, которые представят 15 видов продукции. В их числе – творог, колбаса, сосиски и мясные полуфабрикаты, корюшка, кета и сардина. Впервые свою продукцию на конкурс выставит недавно открывшийся в Благовещенске завод по рафинации и упаковке соевого масла.

В числе критериев на медаль – стабильность высокого уровня качества, отсутствие претензий со стороны потребителей, география продаж, ценовая доступность и так далее. Также важно использование региональной и российской сырьевой базы, комплектующих и материалов.

Вручение наград победителям смотра-конкурса состоится во время официальной церемонии награждения 19 мая. Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2018» пройдёт в Благовещенске с 18 по 20 мая на территории Общественно-культурного центра. Общая выставочная площадь – 6 000 квадратных метров.

Всего на участие в «АмурЭкспоФоруме» подано 138 заявок, из них 19 – из Китая. Складывается масштабная география участников – помимо городов Амурской области, планируют представить свою продукцию Барнаул, Владивосток, Биробиджан, Челябинск, Екатеринбург, Хабаровск, Саха (Якутия), Московская область и другие, сообщили организаторы.