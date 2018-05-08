Амурский пловец будет участвовать в акции «Бессмертный десант» на Енисее

Амурский спортсмен федерации «Аквайс-спорт» примет участие в красноярском заплыве по Енисею в рамках акции «Бессмертный десант». Участники проплывут по реке 500 метров, у некоторых в руках будут штендеры с фотографиями ветеранов. Придумал аналог «Бессмертного полка» на воде Александр Брылин.

9 Мая спортсмены в пилотках, бескозырках и тельняшках поплывут по реке Енисей 500 метров с портретами ветеранов, с российским триколором, копией знамени Победы, а также с флагами клубов и организаторов. Перед началом заплыва на воду будет спущен венок.

Амурский спортсмен поплывет со штендером с фотографией Владимира Шаткова, который ушел из жизни в 2017 году. Известный благовещенский спортсмен был ветераном Великой Отечественной войны.

По словам Александра Брылина, идею такой акции он вынашивал два года. В этот раз так совпало, что незадолго до Дня Победы, с 5 по 7 мая, в Красноярске прошел открытый чемпионат России по ледяному плаванию.

В «Бессмертном десанте» участие примут ассоциация полярников, красноярские клубы закаливания и амурская федерация «Аквайс-спорт» – всего порядка 100 человек. Автор акции Александр Брылин плыть не сможет – незадолго до чемпионата по ледяному плаванию он сломал ногу. Поэтому 9 мая он займет место среди зрителей.

«В Красноярске начинаем этап всероссийских акций и надеемся, в следующем году эта акция пройдет в каждом городе на реке», – рассказал Александр Брылин. На вопрос, почему акция проводится именно в Красноярске, а не в Благовещенске, Александр Брылин ответил, что не видит заинтересованности властей в массовых мероприятиях с участием федерации.

«Если вы заметили, мы давно массовое масштабное ничего не проводим в городе и области. Администрация нас игнорирует, поддержку нам не оказывает, поэтому мы сильно не стараемся ни для города, ни для области. Хотели провести заплыв к 160-летию Амурской области: от Свободного до Благовещенска, но никто не поддержал. Хотели проплыть дистанцию 160 километров через все села, провести товарищеские матчи по футболу, так как чемпионат мира по футболу у нас, проводили бы встречи полезные. Сначала сказали: "Да", а теперь – нет возможности», – поделился Александр.

Тем не менее в Благовещенске 9 мая состоится традиционный заплыв по Амуру «Доплыть до победы». Участие в нем примут члены общественной организации ветеранов «Боевое братство», амурская федерация «Аквайс-спорт» и клуб закаливания «Соратник». Заплыв стартует 9 мая в 15:30 от улицы Мухина, 1 до переулка Уралова, 1. Участники проплывут дистанцию примерно 400 метров.