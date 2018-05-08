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сегодня, 16:22 1

Амурчане задали более 3,5 тысячи вопросов о капремонте домов

Амурчане задали более 3,5 тысячи вопросов о капремонте домов
Фото: www.livekuban.ru

С начала 2018 года в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области поступило 3 607 обращений по вопросам капремонта. Чаще всего граждане просят разъяснить, в какие сроки и в каком порядке будет проходить капремонт в многоквартирном доме, какие работы будут проводить.

Также людей интересуют стоимость работ по капитальному ремонту, порядок начисления взносов на капитальный ремонт и их уплаты.

Учитывая актуальность и востребованность информации по вопросам капитального ремонта, Фонд создает сетевую образовательную площадку для собственников помещений в многоквартирных домах, желающих получить ответы на вопросы. Дистанционные семинары проведут в прямом эфире в социальной сети «Одноклассники». К дискуссии Фонд приглашает и представителей управляющих компаний.

Также продолжается информационно-разъяснительная работа на выездных семинарах. Для организации выездных семинаров собственники могут обратиться в управляющие организации либо в органы местного самоуправления.

Все вопросы, касающиеся капитального ремонта многоквартирных домов в Приамурье, собственники могут задать специалистам абонентского отдела Фонда капитального ремонта по телефонам в Благовещенске: (4162) 77-65-10, 8 (4162) 77-65-06, а также по телефону горячей линии: (4162) 77-65-12, которая работает в будние дни с 14:00 до 18:00.

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#ЖКХ

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