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сегодня, 16:10 0

Приамурье будет сотрудничать с Российским книжным союзом

Приамурье будет сотрудничать с Российским книжным союзом
Фото: amurobl.ru

Губернатор Приамурья Александр Козлов подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве региона с Российским книжным союзом (РКС). Подписание состоялось в рамках рабочей поездки Александра Козлова в Москву. Со стороны РКС подпись на документ поставил президент этой организации Сергей Степашин.

Основными целями соглашения являются развитие культурного и образовательного потенциала России, укрепление интереса к чтению, пропаганда достижений отечественной и зарубежной культуры и словесности, а также развитие созидательного сотрудничества и взаимодействия в становлении и развитии отечественного книжного дела и образования.

Соглашение предусматривает, в частности, реализацию программ и проектов, направленных на поддержку, развитие и сохранение самобытной культуры народов РФ, содействие развитию образования, просвещения, науки и культуры, духовному развитию личности, развитию инфраструктуры чтения и продвижению чтения в Амурской области.

«Для нас подписание соглашения – это серьезный шаг по сохранению и развитию отечественной литературы и культуры чтения. Наше первое действие после подписания – это разработка и утверждение "Программы развития и поддержки чтения в Амурской области", и у нас уже готовы предложения для рассмотрения. Мы рады, что у РКС есть хорошие практики, которые мы могли бы учесть в своей работе и не терять понапрасну время», – сказал в своем выступлении Александр Козлов.

Также губернатор рассказал о региональной издательской выставке, которая проходит на территории региона – «Амурские книжные берега», и от имени общественников пригласил Сергея Степашина посетить этот форум. Александр Козлов подтвердил намерение Амурской области принять участие в IV всероссийском конкуре «Самый читающий регион» и в книжном фестивале «Красная площадь» в этом году.

Сергей Степашин отметил, что во время визита в Амурскую область ему понравилась встреча с активом: «Великолепная библиотека, великолепные писатели, хорошие книжные традиции. Я рад, что мы подписываем соглашение между Российским книжным союзом и правительством Амурской области. У нас уже подписаны соглашения более чем с двадцатью регионами, но мы не торопимся и подписываем соглашения только с теми регионами, которые изъявляют желание и которые готовы к совместной работе. Рад, что Амурская область присоединилась».

Президент РКС поблагодарил Александра Козлова за инициативы и пообещал поддержку в реализации «Программы развития и поддержки чтения», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#губернатор #культура

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