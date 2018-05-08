Амурскую область прилетело больше гусей, чем в прошлом году

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10 мая в северных районах Амурской области завершается сезон охоты на пернатую дичь. В южных и центральных районах охота закрылась раньше. В настоящее время специалисты заканчивают пересчитывать гусей и уток, прилетевших этой весной Амурскую область.

«Учеты еще идут, но уже очевидно, что гусей значительно больше, чем в прошлом году. Поступают даже жалобы от аграриев – птицы вредят посевам. Крупные табуны, которые могут насчитывать сотни гусей, садятся на поля и изрядно прореживают посадки», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.

Если утки, прилетающие в Приамурье по весне, частично остаются в регионе, гуси в основном бывают здесь транзитом. После зимовки на юго-востоке Китая они отдыхают в Амурской области и слегка отъедаются, а потом двигаются дальше, в Якутию. Выращивать птенцов они предпочитают в тундре. Кстати, гусиные клинья амурчане смогут наблюдать в течение всего мая.

За период охоты на пернатую дичь инспекторы управления изъяли у браконьеров 12 тушек незаконно добытых гусей. Одна из птиц была застрелена на территории заказника. Всех нарушителей ждут санкции – вплоть до лишения права охоты, а также штраф и компенсация за вред, причиненный природе.