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сегодня, 15:52 0

В Хабаровске будут судить мужчину, напавшего на магазин и скрывшегося в Приамурье

В Хабаровске будут судить мужчину, напавшего на магазин и скрывшегося в Приамурье
Фото: c-in.ru

В Хабаровске следователи направили в суд уголовное дело о разбойном нападении на магазин. Обвиняемым по делу проходит мужчина, который после совершения преступления скрывался в Амурской области.

Установлено, что мужчина работал охранником в одном из продуктовых магазинов Хабаровска. Он напал на одну из сотрудниц, связал ее и похитил из сейфа около 180 тысяч рублей. После чего уехал за пределы города. Задержали 34-летнего злоумышленника в Белогорске.

Как сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю, до вынесения приговора фигурант будет находиться под стражей. Меру наказания ему изберет Индустриальный районный суд Хабаровска. Максимальная санкция, которую предусматривает закон за такое преступление, – лишение свободы на срок до 10 лет.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия #суды #торговля

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