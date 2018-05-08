Амурчан предупредили о возможном распространении в области бурой гнили

Фото: rsn-chel.ru

Управление Россельхознадзора по Амурской области опубликовало на своем сайте предостережение для жителей региона. Амурчан информируют о возможном распространении на территории Приамурья бурой бактериальной гнили – карантинного организма.

Как отмечает ведомство, бурая бактериальная гниль поражает картофель. Возбудитель болезни может быть ввезен на территорию Амурской области вместе с клубнями и частицами почвы. «Потери урожая, вызываемые этой болезнью, непредсказуемы», – пишет Россельхознадзор.

Первые признаки болезни обычно появляются в фазе цветения. Растения внезапно увядают, листья желтеют, сморщиваются и повисают. Как правило, пораженные стебли и листья буреют, но иногда симптомы проявления имеют смешанный характер.

При раннем заражении картофеля клубни могут быть очень мелкими или вообще не образовываться. При более позднем заражении клубни внешне выглядят здоровыми, однако болезнь обнаруживается на следующий год при высадке их в поле. Из таких клубней образуются слабые, быстро увядающие растения. Урожайность снижается до 40 процентов, а при хранении потери достигают 50 процентов и более.

Возбудитель бурой гнили развивается внутри клубней в сосудистых пучках, что в значительной степени затрудняет их дезинфекцию. Поэтому очень важно использовать только здоровый посадочный материал.

Основными источниками болезни являются:

– посадочный материал (семенной картофель может поступать со скрытой инфекцией), продовольственный картофель (клубни картофеля с внутренней инфекцией представляют опасность при использовании на частных участках в качестве посадочного материала);

– картофель, идущий на переработку (выброс зараженных отходов картофеля в окружающую среду может привести к загрязнению территории бактерией Ralstoniasolanacearum);

– декоративные растения из семейства пасленовых;

– естественные пути распространения (инфекция может распространиться на небольшие расстояния с инфицированной почвой, растительными остатками, сорняками из рода Solanum, поливными водами, нематодой).

Система мер борьбы включает комплекс карантинных, организационно-хозяйственных, агротехнических и других мероприятий. Важное место в системе защиты картофеля от бурой бактериальной гнили следует отводить посадочному материалу, пишет ведомство. На посадку нужно использовать только здоровые и целые клубни. Сортообновление на участках нужно проводить каждые три года. Посадочный материал следует приобретать в специализированных магазинах, а лучше – в семеноводческих хозяйствах, где существует большая возможность приобрести оздоровленные от болезней клубни районированных сортов.

Не рекомендуется посадка картофеля после культур, принадлежащих к тому же семейству (томат, перец и другие пасленовые). Севооборот должен включать чистые пары, возвращать картофель на прежнее место надо не ранее чем через три года.

К эффективным приемам относятся переборка и протравливание клубней разрешенными к применению пестицидами, внесение азотных удобрений, борьба с насекомыми и нематодами как переносчиками инфекции, с сорняками как местами ее резервации.

При обнаружении подозрительного заражения посадок картофеля необходимо немедленно известить управление Россельхознадзора по Амурской области.