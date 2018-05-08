В Тульской области обнаружены останки амурчанина, погибшего в 1941-м

Фото: Поисковое объединение "Дедославль"

В Тульской области поисковики обнаружили останки двух красноармейцев. Одного из них удалось идентифицировать – это уроженец Амурской области Павел Елизарович Бойченко. Предположительно, он погиб в ноябре 1941 года. Красноармейцу было 19 лет.

Как сообщается в группе поискового объединения «Дедославль», бойца идентифицировали по заполненному именному медальону. Павел Бойченко родился в 1922 году в селе Богородское Ивановского района Амурской области. Был призван в РККА Ивановским райвоенкоматом в 1941 году.

Солдат принял последний бой 18 ноября 1941 года. В тот день на советские позиции обрушилась вся мощь немецкой 2-й танковой армии Гудериана – это был второй этап операции «Тайфун», направленной на окружение Москвы. «Разыскиваем родственников этого воина, служившего в 413-й стрелковой дивизии», – пишут поисковики.

Как сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» заместитель руководителя регионального отделения поискового движения России в Амурской области Владимир Федорук, красноармеец Павел Бойченко, по данным амурской Книги памяти, числился пропавшим без вести.