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8мая
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сегодня, 14:52 0

В Зейском районе восстановили сгоревший мост

В Зейском районе восстановили сгоревший мост

В соцсетях опубликовали видеозапись, сделанную в Зейском районе. Дорогу от Зеи в сторону поселка Огорон преградил горящий мост. Автор видео показывает, как горит переправа, сложенная из бревен. По словам местного жителя, другого пути нет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Зейском районе бушуют лесные пожары. Огненное зарево впечатлило жителей поселка Огорон. На снимке, сделанном вечером 6 мая, изображен огненный закат. 7 мая в районе Огорона работал самолет ИЛ-76 МЧС России. Он привлекался для тушения природного пожара. Самолет выполнил два слива, вылив в зону горения 42 тонны воды.

Как сообщили в министерстве транспорта и строительства Амурской области, мост восстановили 7 мая во второй половине дня. Движение транспорта между райцентром и поселком возобновлено.

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#МЧС #пожары #транспорт

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