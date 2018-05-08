В Приамурье в День Победы будет тепло: прогноз погоды на 9 мая

Фото: v-mire-sobak.ru

В Амурской области 9 мая ночью будет ясно, без осадков. Днем ожидается переменная облачность, по северо-западу – в Тындинском и Сковородинском районах – пройдет дождь. Температура ночью составит 2…7 градусов тепла, местами будет около нуля. Днем термометры покажут 22…27 градусов выше нуля, в отдельных районах – плюс 15…20.

Ветер будет дуть с юга, юго-востока с порывами до 17-22 метров в секунду. В Благовещенске в этот день ясно, без осадков. Южный, юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, днем его порывы составят 15-20 метров в секунду. Термометры в ночные часы покажут плюс 5…7 градусов, днем - около плюс 25, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL