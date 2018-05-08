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сегодня, 14:34 0

Очевидцы: в Благовещенске мужчина получил травмы после нападения

Очевидцы: в Благовещенске мужчина получил травмы после нападения
Фото: hotgeo.ru

В социальных сетях появилась информация об инциденте, который произошел в Благовещенске 6 мая. Около 14:00 три человека напали на мужчину, в результате чего тот получил серьезные травмы. Это произошло по адресу: улица Шевченко, 70.

Эту информацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в МО МВД России «Благовещенский». В полицию поступило заявление о том, что мужчине были нанесены телесные повреждения.

«Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из них получил телесные повреждения», – рассказала специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Все участники конфликта уже установлены. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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