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сегодня, 14:27 0

Амурчанину срочно требуется кровь

Амурчанину срочно требуется кровь
Фото: www.novostiphuketa.com

Житель Благовещенского района проходит лечение в хирургическом отделении Благовещенской городской больницы. 67-летнему Геннадию Саяпину срочно нужна кровь третьей группы, резус-фактор положительный – B(III) Rh+.

«У моего папы большая кровопотеря из-за язвенного кровотечения. Донорская кровь потребуется и после операции. Нужна третья положительная. Сдать кровь можно на станции переливания крови, уточнив, что кровь сдается для Геннадия Александровича Саяпина», – рассказала дочь Геннадия Александровича.

Станция переливания крови находится в Благовещенске по адресу: улица Театральная, 29, номер телефона регистратуры: (4162) 44-46-88. В среду, 9 мая, медики не работают. По будням станция работает с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13, суббота и воскресенье – выходные дни.

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#здоровье

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