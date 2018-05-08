Амурчанину срочно требуется кровь

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Житель Благовещенского района проходит лечение в хирургическом отделении Благовещенской городской больницы. 67-летнему Геннадию Саяпину срочно нужна кровь третьей группы, резус-фактор положительный – B(III) Rh+.

«У моего папы большая кровопотеря из-за язвенного кровотечения. Донорская кровь потребуется и после операции. Нужна третья положительная. Сдать кровь можно на станции переливания крови, уточнив, что кровь сдается для Геннадия Александровича Саяпина», – рассказала дочь Геннадия Александровича.

Станция переливания крови находится в Благовещенске по адресу: улица Театральная, 29, номер телефона регистратуры: (4162) 44-46-88. В среду, 9 мая, медики не работают. По будням станция работает с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13, суббота и воскресенье – выходные дни.