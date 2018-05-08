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В Благовещенске в кузове двигавшегося грузовика случился пожар

В Благовещенске в кузове двигавшегося грузовика случился пожар

В Благовещенске во время движения загорелся микрогрузовик, перевозивший мусор. Это произошло в понедельник, 7 мая, на улице Театральной между Октябрьской и Красноармейской.

По предварительной информации, в кузове микрогрузовика загорелся мусор. С возгоранием справились с помощью огнетушителей. Подъехавшие к месту происшествия пожарные пролили содержимое кузова. В результате происшествия никто не пострадал.

Очевидцы записали пожар на видео, которое опубликовали в инстаграм-аккаунте kriminal.blg.

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#пожары #транспорт

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Комментарии
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  • msamardin

    msamardin
    10 минут назад

    Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog

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