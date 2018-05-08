В Благовещенске в кузове двигавшегося грузовика случился пожар

В Благовещенске во время движения загорелся микрогрузовик, перевозивший мусор. Это произошло в понедельник, 7 мая, на улице Театральной между Октябрьской и Красноармейской.

По предварительной информации, в кузове микрогрузовика загорелся мусор. С возгоранием справились с помощью огнетушителей. Подъехавшие к месту происшествия пожарные пролили содержимое кузова. В результате происшествия никто не пострадал. Очевидцы записали пожар на видео, которое опубликовали в инстаграм-аккаунте kriminal.blg.

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Елена Котейко