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сегодня, 12:48 2

Благовещенец заявил о хищении, чтобы не занимать знакомому денег

Благовещенец заявил о хищении, чтобы не занимать знакомому денег
Фото: credits-on-line.ru

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Мужчина совершил заведомо ложный донос о совершении преступления. Сделал он это для того, чтобы не занимать знакомому денег.

Установлено, что в январе 2018 года горожанин, не желая говорить знакомому о том, что не может занять ему денег, инсценировал хищение у себя сумки с деньгами и ноутбуком. Чтобы знакомый поверил в эту историю, мужчина сделал заведомо ложный донос в полицию о преступлении.

В судебном заседании защитник подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении горожанину судебного штрафа. Государственный обвинитель против этого не возражал.

Ущерб, причиненный благовещенцем городской полиции, оценили в 716 рублей. Эту сумму мужчина возместил. Суд, с учетом этого, постановил прекратить уголовное дело в отношении горожанина и назначить ему судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Житель Благовещенска должен уплатить эти деньги в течение двух месяцев. В противном случае он все же будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    прикольно, если занять его просили тыщ 5

  • msamardin

    msamardin
    9 минут назад

    Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog

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