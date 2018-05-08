Благовещенец заявил о хищении, чтобы не занимать знакомому денег

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Мужчина совершил заведомо ложный донос о совершении преступления. Сделал он это для того, чтобы не занимать знакомому денег.

Установлено, что в январе 2018 года горожанин, не желая говорить знакомому о том, что не может занять ему денег, инсценировал хищение у себя сумки с деньгами и ноутбуком. Чтобы знакомый поверил в эту историю, мужчина сделал заведомо ложный донос в полицию о преступлении.

В судебном заседании защитник подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении горожанину судебного штрафа. Государственный обвинитель против этого не возражал.

Ущерб, причиненный благовещенцем городской полиции, оценили в 716 рублей. Эту сумму мужчина возместил. Суд, с учетом этого, постановил прекратить уголовное дело в отношении горожанина и назначить ему судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Житель Благовещенска должен уплатить эти деньги в течение двух месяцев. В противном случае он все же будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.