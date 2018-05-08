За сутки в Приамурье зарегистрировано 14 природных пожаров

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На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 14 природных пожаров. Из них ликвидировано два пожара на площади 7 050 гектаров. Действующими остаются 12 возгораний, три из которых локализованы на площади 8 146 гектаров.

На тушении пожаров задействовано 445 человек. Это парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы (10 человек), десантно-пожарная служба Амурской авиабазы (43 человека), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (264 человека), летчики-наблюдатели (4 человека), лесная охрана (40 человек), государственная противопожарная служба (25 человек), служба спасения (5 человек), арендаторы (18 человек), привлеченное население (6 человек), амурский спасательный центр Хабаровска (30 человек). Задействовано 45 единиц техники, в том числе пять воздушных судов Амурской авиабазы (2 вертолета и 3 самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием.

По состоянию на 7 мая I класс пожарной опасности установлен в Белогорском, Ромненском, Серышевском районах; II класс пожарной опасности – в Свободненском, Мазановском, Шимановском, Магдагачинском, Благовещенском районах; III класс – в Тындинском районе; IV класс – в Сковородинском, Завитинском, Октябрьском, Селемджинском районах; V класс пожарной опасности в Зейском, Архаринском, Бурейском районах, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.