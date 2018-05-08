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сегодня, 12:15 1

За сутки в Приамурье зарегистрировано 14 природных пожаров

За сутки в Приамурье зарегистрировано 14 природных пожаров
Фото: RostovGazeta

На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 14 природных пожаров. Из них ликвидировано два пожара на площади 7 050 гектаров. Действующими остаются 12 возгораний, три из которых локализованы на площади 8 146 гектаров.

На тушении пожаров задействовано 445 человек. Это парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы (10 человек), десантно-пожарная служба Амурской авиабазы (43 человека), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (264 человека), летчики-наблюдатели (4 человека), лесная охрана (40 человек), государственная противопожарная служба (25 человек), служба спасения (5 человек), арендаторы (18 человек), привлеченное население (6 человек), амурский спасательный центр Хабаровска (30 человек). Задействовано 45 единиц техники, в том числе пять воздушных судов Амурской авиабазы (2 вертолета и 3 самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием.

По состоянию на 7 мая I класс пожарной опасности установлен в Белогорском, Ромненском, Серышевском районах; II класс пожарной опасности – в Свободненском, Мазановском, Шимановском, Магдагачинском, Благовещенском районах; III класс – в Тындинском районе; IV класс – в Сковородинском, Завитинском, Октябрьском, Селемджинском районах; V класс пожарной опасности в Зейском, Архаринском, Бурейском районах, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#пожары #гордума

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Комментарии
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  • msamardin

    msamardin
    10 минут назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://5.gp/mnblog

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