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Амурский спортсмен устроил забег по МКАДу в Москве

Амурский спортсмен устроил забег по МКАДу в Москве
Фото клуба любителей бега «Бег к мечте»

Спортсмен из Амурской области Абдурашид Раджабов в преддверии Дня Победы пробежал дистанцию в 101 километр в Москве. Его путь пролегал вдоль Московской кольцевой автодороги. Финишировал амурчанин вблизи Красной площади через 10 часов и 31 минуту.

Стокилометровку Раджабов пробежал в третий раз. Первый забег на эту сверхдлинную дистанцию состоялся в мае 2015 года. Тогда, чтобы добраться до финиша, ему понадобилось 11 часов. В июне 2017 года известный атлет вместе со своим учеником и другом Дмитрием Смирновым этот же километраж неспешно осилили за 12 часов и 35 минут.

Во время покорения дистанции в Москве на разных этапах Раджабова сопровождали его друзья и единомышленники, пробегая от 5 до 42,2 километра.

«Когда я бежал, люди, узнав, что я бегу "соточку", конечно, удивлялись. Многие пытались оказать помощь – предлагали воды или, например, довезти до дома», – рассказал Абдурашид Раджабов.

Ближайшее беговое событие, в котором Раджабов примет участие, – первый амурский марафон «Бег к мечте». Он пройдет в Благовещенске 2 июня. Спортсмен уже зарегистрировался на дистанцию 42,2 километра, сообщает клуб любителей бега «Бег к мечте».

Стать участником первого амурского марафона «Бег к мечте» может любой желающий. Для этого необходимо определиться с дистанцией – 5, 10, 21,1 или 42,2 километра на сайте begkmechte.ru.

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    29 минут назад

    Откуда он у нас появился? Амурчанин абдурашид????

  • msamardin

    msamardin
    9 минут назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://5.gp/mnblog

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