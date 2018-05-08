Амурский спортсмен устроил забег по МКАДу в Москве

Фото клуба любителей бега «Бег к мечте»

Спортсмен из Амурской области Абдурашид Раджабов в преддверии Дня Победы пробежал дистанцию в 101 километр в Москве. Его путь пролегал вдоль Московской кольцевой автодороги. Финишировал амурчанин вблизи Красной площади через 10 часов и 31 минуту.

Стокилометровку Раджабов пробежал в третий раз. Первый забег на эту сверхдлинную дистанцию состоялся в мае 2015 года. Тогда, чтобы добраться до финиша, ему понадобилось 11 часов. В июне 2017 года известный атлет вместе со своим учеником и другом Дмитрием Смирновым этот же километраж неспешно осилили за 12 часов и 35 минут.

Во время покорения дистанции в Москве на разных этапах Раджабова сопровождали его друзья и единомышленники, пробегая от 5 до 42,2 километра.

«Когда я бежал, люди, узнав, что я бегу "соточку", конечно, удивлялись. Многие пытались оказать помощь – предлагали воды или, например, довезти до дома», – рассказал Абдурашид Раджабов.

Ближайшее беговое событие, в котором Раджабов примет участие, – первый амурский марафон «Бег к мечте». Он пройдет в Благовещенске 2 июня. Спортсмен уже зарегистрировался на дистанцию 42,2 километра, сообщает клуб любителей бега «Бег к мечте».

Стать участником первого амурского марафона «Бег к мечте» может любой желающий. Для этого необходимо определиться с дистанцией – 5, 10, 21,1 или 42,2 километра на сайте begkmechte.ru.