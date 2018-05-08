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В Приамурье на полицейского завели уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями

В Приамурье на полицейского завели уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями
Фото: sochinews.io

В Амурской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Факт превышения полномочий полицейским выявили в марте 2018 года. Установлено, что в мае 2016 года в ОМВД России по Серышевскому району проводилась доследственная проверка по факту открытого хищения мобильного телефона у несовершеннолетнего. Один из сотрудников отдела внес в официальные документы, содержащиеся в материалах проверки (объяснения несовершеннолетнего и его законного представителя), заведомо ложные сведения. Таким образом, информация была искажена, и 14 мая 2016 года было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

Расследование возбужденного в отношении полицейского уголовного дела находится на контроле прокуратуры Амурской области. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает ведомство.

Инцидент также прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Амурской области:

«СО по Серышевскому району СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ в отношении неустановленного сотрудника полиции, который внес в официальный документ заведомо ложные сведения, искажающие его действительное содержание.

Оперативно-разыскной частью собственной безопасности УМВД России по Амурской области проводится служебная проверка с целью установления лица, причастного к данному преступлению, а также причин и обстоятельств, способствовавших его совершению.

По результатам проверки виновное лицо будет уволено из органов внутренних дел и привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством. К дисциплинарной ответственности привлекут и его руководителей».

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • angry

    angry
    3 часа назад

    Бездельники - через одного. Заставить работать могут только СМИ и руководство вышестоящее, которому жалобы люди строчат...Дожили

  • lana78

    lana78
    3 часа назад

    приплыли

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    2 часа назад

    да в каждом втором отказном недостоверная выдуманная информация, чтобы, собственно и обосновать это единственно верное, по-полицайски, решение. Беззубая лоховская контора, опущенная ниже плинтуса, служить там реальный моветон.

  • msamardin

    msamardin
    8 минут назад

    наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://5.gp/mnblog

  • Ян80

    Ян80
    4 минуты назад

    Практически в любом СО УМВД по Амурской области следователи предпочитают "работать" с подозреваемыми на взаимовыгодных условиях. Думаю что в материалы этого дела внесли искажающие данные тоже не "за просто так".

    С потерпевшего брать не за что, а подозреваемый на все готов чтобы на попасть в "места не столь отдаленные".

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