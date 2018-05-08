В Приамурье на полицейского завели уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями

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В Амурской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Факт превышения полномочий полицейским выявили в марте 2018 года. Установлено, что в мае 2016 года в ОМВД России по Серышевскому району проводилась доследственная проверка по факту открытого хищения мобильного телефона у несовершеннолетнего. Один из сотрудников отдела внес в официальные документы, содержащиеся в материалах проверки (объяснения несовершеннолетнего и его законного представителя), заведомо ложные сведения. Таким образом, информация была искажена, и 14 мая 2016 года было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

Расследование возбужденного в отношении полицейского уголовного дела находится на контроле прокуратуры Амурской области. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает ведомство.

Инцидент также прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Амурской области:

«СО по Серышевскому району СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ в отношении неустановленного сотрудника полиции, который внес в официальный документ заведомо ложные сведения, искажающие его действительное содержание.

Оперативно-разыскной частью собственной безопасности УМВД России по Амурской области проводится служебная проверка с целью установления лица, причастного к данному преступлению, а также причин и обстоятельств, способствовавших его совершению.

По результатам проверки виновное лицо будет уволено из органов внутренних дел и привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством. К дисциплинарной ответственности привлекут и его руководителей».