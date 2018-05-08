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Автобусы будут ждать благовещенцев после фейерверка

Автобусы будут ждать благовещенцев после фейерверка

В День Победы, 9 Мая, в Благовещенске состоится праздничный фейерверк. В 21:50 горожане увидят его на площади Ленина. После этого они могут уехать домой на автобусах, которые будут ждать их рядом с местом проведения салюта.

Автобусы № 1э, 5, 20, (15), 5, 7, 9, 19 будут поданы к площади им. Ленина к 21:30 и расположатся на ул. 50-летия Октября на участке от ул. Ленина до ул. Зейской – по нечетной стороне. Автобусы № 8, 22, 101, 106, 13, 26 – по четной стороне.

Автобус № 11, К(прав.), 2, 12 по ул. Ленина на участке от ул. Пионерской до ул. Шевченко – по нечетной стороне.

Автобус № К(лев.) по ул. Ленина за перекрестком с ул. Шимановского – по четной стороне.

Автобусы № 2, 24 к 22:00 будут поданы к остановке, расположенной на Амурской – ул. 50-летия Октября в сторону ул. Чайковского.

Автобусы № 25, 44 будут поданы к остановке, расположенной в районе 50-летия Октября – Амурской в районе дома № 27 по ул. 50-летия Октября, сообщает пресс-служба городского администрации.

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#праздники #транспорт

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