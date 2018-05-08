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сегодня, 11:25 1

В мае в Приамурье может приехать Сергей Шойгу

В мае в Приамурье может приехать Сергей Шойгу
Фото: kompravda.eu

В мае Амурская область примет «Танковый биатлон» – всероссийские армейские соревнования. Они пройдут на полигоне ДВОКУ, расположенном на 32-м километре Новотроицкого шоссе. Предполагается, что мероприятие посетят высокие гости, в том числе возможен визит министра обороны России Сергея Шойгу.

Как сообщил ИА «Амур.инфо» замначальника ДВОКУ по учебной и научной работе Владимир Рукосуев, прибудет ли Шойгу, точно еще неизвестно, но ко встрече готовятся. На полигоне, где будут проходить соревнования, для гостя оборудуют рабочее место со специальными средствами связи.

Известно, что «Танковый биатлон» посетит главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Олег Салюков, отметил Владимир Рукосуев. Программа его визита уже подготовлена.

Как сообщало Амур.инфо, право проводить у себя мероприятие такого уровня Приамурье заслужило благодаря победе команды ДВОКУ летом 2017 года во всеармейском соревновании «Суворовский натиск». Окончательное решение о принимающей стороне было принято на Военном совете Сухопутных войск, который прошел в Москве.

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#визиты #военные

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Комментарии
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  • msamardin

    msamardin
    5 минут назад

    Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog

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