Амурскому пожарному вручили награду за подвиги двухлетней давности

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Амурского пожарного Антона Камынина наградили за спасение людей. Государственную награду ему вручил в Москве министр МЧС Владимир Пучков. В 2016 году амурчанин дважды спас людей от гибели.

Вручение высокой государственной награды состоялось накануне Дня пожарной охраны в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России. Медаль «За спасение погибавших» от имени президента прапорщику внутренней службы Камынину вручил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков.

«Получать награду, да еще государственную, из рук министра было почетно, но очень волнительно, - поделился Антон Камынин. – Это высокая честь и большая ответственность. С вручением медали поздравляли все: родные, друзья и знакомые, и коллеги».

Антон Камынин в пожарной охране Приамурья служит с первого января 2009 года, и за девять лет ему не редко приходилось спасать людей с риском для собственной жизни, сообщает пресс-служба амурского МЧС.

«Камынин в любой ситуации готов оказать помощь людям, в критической обстановке способен на самоотверженность. Это особенно проявилось, например, во время ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Приморского края в сентябре 2016 года, где прошел тайфун "Лайонрок". Прибыв в населенный пункт Тихменево Лесозаводского городского округа, Камынин организовал лодочную переправу через подтопленный участок автомобильной дороги, лично перевез 40 пострадавших. Постоянно участвовал в обходе жилых домов, во время одного из таких обходов на руках эвакуировал инвалида–колясочника из подтопленного дома в медицинское учреждение, состояние которого резко ухудшилось и промедление с госпитализацией привело бы к смерти человека», – рассказал о своем подчиненном Александр Бауффал, начальник Специализированной пожарно-спасательной части.

Также пожарный проявил себя весной 2016, когда горели южные районы Амурской области. Отделение Камынина проводило эвакуацию жителей села Москвитино Свободненского района, где из-за пожаров в окрестностях была сильная задымленность и практически нулевая видимость. Пожарный помог найти шестилетнего ребенка, которого не могла найти мама.

«Дом, в котором жила семья женщины, находился на окраине села. Пламя подходило к жилым строениям, в любой момент могли воспламениться жилые дома. Камынин, рискуя собственной жизнью, сразу же побежал к подворью, понимая, что шестилетнему ребенку грозит смертельная опасность. Зная психологические особенности поведения малолетних детей в экстремальных условиях, просчитав в уме все варианты, он проверил чердак и погреб. На чердаке нашел забившегося в угол заплаканного и испуганного ребенка. Успокоив мальчика, прапорщик внутренней службы Камынин вынес его из дома и передал в руки родителей», – сообщили в пресс-службе амурского МЧС.