В Благовещенске мужчина попал под колеса автомобиля

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Вечером 7 мая в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. Мужчина был сбит проезжавшим автомобилем, сообщила ИА «Амур.инфо» очевидица. В отделе ГИБДД по городу эти сведения подтвердили.

По официальной информации, наезд произошел в 21:25 на нерегулируемом перекрестке улиц Октябрьской и Трудовой. Пешеход переходил проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. В результате его сбила машина Toyota Funcargo.

В ведомстве отмечают, что мужчина находился недалеко от вызывного пешеходного перехода, но не воспользовался им.

Пострадавший – 1971 года рождения. Он был доставлен в больницу с травмами.