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сегодня, 10:57 1

В Благовещенске мужчина попал под колеса автомобиля

В Благовещенске мужчина попал под колеса автомобиля
Фото: vostokmedia.com

Вечером 7 мая в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. Мужчина был сбит проезжавшим автомобилем, сообщила ИА «Амур.инфо» очевидица. В отделе ГИБДД по городу эти сведения подтвердили.

По официальной информации, наезд произошел в 21:25 на нерегулируемом перекрестке улиц Октябрьской и Трудовой. Пешеход переходил проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. В результате его сбила машина Toyota Funcargo.

В ведомстве отмечают, что мужчина находился недалеко от вызывного пешеходного перехода, но не воспользовался им.

Пострадавший – 1971 года рождения. Он был доставлен в больницу с травмами.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • msamardin

    msamardin
    6 минут назад

    Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog

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