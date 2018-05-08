Амурские ветераны войны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы

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Ветераны Великой Отечественной войны в Приамурье получат дополнительные выплаты, приуроченные ко Дню Победы. Инвалиды и участники могут рассчитывать на 10 тысяч рублей, которые они получат единовременно в течение двух месяцев.

Указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» президент подписал 6 мая. В стране выплаты получат почти 90 000 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, из них 204 человека – это амурчане. 75 получателей выплат живут в Благовещенске.

Пенсионный фонд России уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты, сообщает пресс-служба ведомства.

Средства доставят ветеранам вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.