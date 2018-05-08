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сегодня, 10:14 2

В растрате средств для строительства Восточного обвиняют экс-главу Красноярского края

В растрате средств для строительства Восточного обвиняют экс-главу Красноярского края
Фото: zapad24.ru

Бывшего исполняющего обязанности губернатора Красноярского края, экс-главу Ачинска и влиятельного российского политика и чиновника, Николая Ашлапова обвиняют в растрате 140 миллионов рублей, выделенных на строительство объектов космодрома Восточный и принадлежащих ФГУП «ГУУС Дальспецстрой при Спецстрое России».

Два уголовных дела в отношении Ашлапова были объединены в одно, сообщил ИА «Запад24» собственный источник в следственном департаменте МВД России.

По информации собеседника агентства, уже 10 месяцев экс-чиновник находится под домашним арестом. Ранее информация о втором аресте Ашлапова не сообщалась. Его адвокат сделал попытку обжаловать решение суда об избрании меры пресечения, указав на то, что Ашлапов никогда не являлся руководителем предприятия, где произошла растрата денежных средств, но суд не принял этот довод во внимание и встал на сторону следствия.

Следствие предъявляет бывшему влиятельному чиновнику обвинение по ч. 4 статьи 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере» и по ч.З статьи ЗЗ УК РФ ч. 4 статьи 160 УК РФ «Пособничество в растрате».

Ашлапова поместили под домашний арест еще в марте 2016 года по обвинению в растрате. Уголовное дело было возбуждено в 2015 году. Позднее, после нескольких месяцев ареста, уже в 2017 году мера пресечения экс-чиновнику удалось изменить на подписку о невыезде. Тогда же в счет погашения предполагаемого ущерба по ходатайству следствия был наложен арест на имущество Николая Ашлапова: были арестованы четыре квартиры, несколько жилых домов и земельных участков в Москве и Красноярске.

И.о. губернатора Красноярского края Николай Ашлапов стал в 2002 году, через год его избрали депутатом Госдумы РФ IV созыва от «Единой России», а в 2008 году назначили заместителем министра регионального развития РФ. Затем Ашлапов перешел на работу в Спецстрой.

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Комментарии
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  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    2 часа назад

    Морда, "думающая" о народе.

  • msamardin

    msamardin
    2 минуты назад

    Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog

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