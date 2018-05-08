Блогер Варламов по пунктам сравнил Благовещенск и Хэйхэ

Фото: varlamov.ru

«Мне всегда было интересно сравнить города по разные стороны границы России и Китая, и стоящие на противоположных берегах Амура Благовещенск с Хэйхэ подходят для этого как нельзя лучше», – пояснил Илья Варламов.

В первую очередь блогер прошелся по аэропортам населенных пунктов. Он отметил, что здание аэропорта в Хэйхэ построено несколько лет назад, но уже смотрится «очень неряшливо». Внутри же довольно просторно.

Аэропорт Благовещенска Варламов назвал «обычным советским, в котором несколько лет назад сделали евроремонт». Он пишет, что здание выглядит качественней и основательней, чем китайское. «Внутри тоже довольно просторно и почище, чем в аэропорту Хэйхэ. Хотя для столичного аэропорта с пассажиропотоком он справляется не очень хорошо. Зоны досмотра тесные, в залах ожидания не хватает сидячих мест», – отмечает блогер.

Илья Варламов пишет, что Хэйхэ – молодой город, и никакого исторического наследия там особо нет, но «китайцы, насмотревшись картинок в Baidu, очень быстро лепят декорации». «Повсюду пародии на европейскую архитектуру», – делится наблюдениями путешественник.

Он раскритиковал качество строительства, которое ведется в Хэйхэ. По словам Варламова, постройки здесь начинают разрушаться уже через несколько лет, и их приходится переделывать. «На всю эту китайскую красоту хорошо смотреть с другого берега Амура, но когда ты оказываешься рядом с ней, ты понимаешь, что все это картонное, пенопластовое, ненастоящее. В центре куча полузаброшенных зданий», – пишет блогер.

В Благовещенске же, отмечает Илья Варламов, с историческим наследием дела обстоят лучше. «Некоторые здания даже пытаются реставрировать, но при реставрации "забывают" оставлять исторические окна», – полагает путешественник.

Среди претензий Варламова к Благовещенску – исторические здания завешены неуместной броской рекламой.

«Современная архитектура Благовещенска выглядит убого», – также резюмировал журналист.

Он отмечает, что в Хэйхэ стали меньше размещать вывесок на русском языке, поскольку упал поток туристов из Благовещенска. Это произошло после 2014 года, когда сильно снизился курс рубля.

Затронул Варламов и тему парковок: и в Хэйхэ, и в Благовещенске автолюбители паркуются с нарушениями. Также в столице Приамурья, по наблюдениям блогера, хуже дороги, чем у китайского соседа, а наземные переходы расположены не всегда удобно.

«По Хэйхэ курсируют низкопольные автобусы китайского производства. В Благовещенске вместо нормальных автобусов – "Газели" и ПАЗики», – пишет Варламов.

Он отмечает, что когда-то в столице Приамурья была развитая система общественного транспорта, но с закрытием троллейбусной сети она деградировала до уровня Хэйхэ.

Оценил Варламов и общественный велопрокат в Благовещенске. «Главное неудобство в том, что у проката нет никакого приложения. Нужно тащиться в офис, платить 3 000 рублей, брать в аренду магнитную карту... Жуткая бюрократия и прошлый век», – пишет он.

Блогер также сравнил остановки общественного транспорта в населенных пунктах. Он отмечает, что если в Хэйхэ большинство остановок представляют собой просто «палку» с объявлением, то в Благовещенске они более разнообразны. Вид кованых остановок в центре города вызвал у него вопросы. «Такое ощущение, что их дизайн и производство заказали фирме "Ритуал"», – считает Илья Варламов.