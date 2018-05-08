Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:09 17

Блогер Варламов по пунктам сравнил Благовещенск и Хэйхэ

Блогер Варламов по пунктам сравнил Благовещенск и Хэйхэ
Фото: varlamov.ru

Журналист, путешественник и блогер Илья Варламов, который недавно был в Благовещенске, посвятил областному центру очередной пост. Он сравнил столицу Приамурья с Хэйхэ по пунктам, среди которых аэропорт, архитектура, общественный транспорт и другие.

«Мне всегда было интересно сравнить города по разные стороны границы России и Китая, и стоящие на противоположных берегах Амура Благовещенск с Хэйхэ подходят для этого как нельзя лучше», – пояснил Илья Варламов.

В первую очередь блогер прошелся по аэропортам населенных пунктов. Он отметил, что здание аэропорта в Хэйхэ построено несколько лет назад, но уже смотрится «очень неряшливо». Внутри же довольно просторно.

Аэропорт Благовещенска Варламов назвал «обычным советским, в котором несколько лет назад сделали евроремонт». Он пишет, что здание выглядит качественней и основательней, чем китайское. «Внутри тоже довольно просторно и почище, чем в аэропорту Хэйхэ. Хотя для столичного аэропорта с пассажиропотоком он справляется не очень хорошо. Зоны досмотра тесные, в залах ожидания не хватает сидячих мест», – отмечает блогер.

Илья Варламов пишет, что Хэйхэ – молодой город, и никакого исторического наследия там особо нет, но «китайцы, насмотревшись картинок в Baidu, очень быстро лепят декорации». «Повсюду пародии на европейскую архитектуру», – делится наблюдениями путешественник.

Он раскритиковал качество строительства, которое ведется в Хэйхэ. По словам Варламова, постройки здесь начинают разрушаться уже через несколько лет, и их приходится переделывать. «На всю эту китайскую красоту хорошо смотреть с другого берега Амура, но когда ты оказываешься рядом с ней, ты понимаешь, что все это картонное, пенопластовое, ненастоящее. В центре куча полузаброшенных зданий», – пишет блогер.

В Благовещенске же, отмечает Илья Варламов, с историческим наследием дела обстоят лучше. «Некоторые здания даже пытаются реставрировать, но при реставрации "забывают" оставлять исторические окна», – полагает путешественник.

Среди претензий Варламова к Благовещенску – исторические здания завешены неуместной броской рекламой.

«Современная архитектура Благовещенска выглядит убого», – также резюмировал журналист.

Он отмечает, что в Хэйхэ стали меньше размещать вывесок на русском языке, поскольку упал поток туристов из Благовещенска. Это произошло после 2014 года, когда сильно снизился курс рубля.

Затронул Варламов и тему парковок: и в Хэйхэ, и в Благовещенске автолюбители паркуются с нарушениями. Также в столице Приамурья, по наблюдениям блогера, хуже дороги, чем у китайского соседа, а наземные переходы расположены не всегда удобно.

«По Хэйхэ курсируют низкопольные автобусы китайского производства. В Благовещенске вместо нормальных автобусов – "Газели" и ПАЗики», – пишет Варламов.

Он отмечает, что когда-то в столице Приамурья была развитая система общественного транспорта, но с закрытием троллейбусной сети она деградировала до уровня Хэйхэ.

Оценил Варламов и общественный велопрокат в Благовещенске. «Главное неудобство в том, что у проката нет никакого приложения. Нужно тащиться в офис, платить 3 000 рублей, брать в аренду магнитную карту... Жуткая бюрократия и прошлый век», – пишет он.

Блогер также сравнил остановки общественного транспорта в населенных пунктах. Он отмечает, что если в Хэйхэ большинство остановок представляют собой просто «палку» с объявлением, то в Благовещенске они более разнообразны. Вид кованых остановок в центре города вызвал у него вопросы. «Такое ощущение, что их дизайн и производство заказали фирме "Ритуал"», – считает Илья Варламов.

Просмотров всего: 2905

#жизнь #интернет #Китай

распечатать


Общество 1

Амурскому пожарному вручили награду за подвиги двухлетней давности
Общество

Амурские ветераны войны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы
Общество 17

Благовещенец предложил установить памятник Степану Авраменко
Происшествия 9

Благовещенские барберы сделали прически ветеранам из дома-интерната
Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    два Варламовых в ленте.......

  • full

    full
    4 часа назад

    И что можно узнать нового из этой писулины блогера? Хз, для кого это написано...

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    А че запахи не сравнил?

  • Johnny_B

    Johnny_B
    4 часа назад

    я так понимаю в редакции явно кто-то мокнет и натирает на варламова. иначе объяснить зачем этого "никто" и "эксперта по всем вопросам" тут тулят с такой настойчивостью не объяснить.

  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    4 часа назад

    во первых Благовещенск и Хэй-хе два города из разных государств, как их можно сравнивать? Сравните благовещенск и хабаровск, или владивосток. Вопрос, в чем суть сравнения? Чтобы Благовещенск стал похож на Хэй-хе? Зачем? Благовещенск компактный уютный городок, да со своими минусами, но где их нет? Что этот Варламов покою не дает нашему городу? Амур инфо хватит рекламировать вашего дружка Варламова. Я вот например могу написал в плюсах быстро станут минусами. Дороги лучше в Хэй-хе. Начнем с того что в Китае самые лучшие дороги в мире, потому что они вместо песка и щебня под асфальт заливают бетон. Но это не заслуга Хэй-хе, это так у них в стране положено. Итог потому что другое государство. Опять же дороги хорошие, а тротуары все кривые и помойка. Кроме центральной улицы. А проводка? уважаемый Варламов, заходили ли вы когда-нибудь во дворы китайских кварталов? Где их проводка, если привести пример - кошка растеребила клубок ниток, вот оно самое и есть. И это опять по всему Китаю так идиология у них такая. Сравните тогда уж Пекин и Москву. И Москва как ни крути выиграет. Но... И Благовещенск тоже выигрывает у помоечного Хэй-хе как ни крути. Да хотя бы потому что это наш город. Российский, добрый и светлый. А кто не любит этот город прошу, уезжайте пожалуйста. У нас свободная страна и большая, есть куда свалить. А всякие Варламовы, пошли к черту. Займитесь делом. Сделайте для стрнаы что-то полезное. Туалет постройте сходите какой-нибудь, а то только писаками своими и можете заниматься.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    fullИ что можно узнать нового из этой писулины блогера? Хз, для кого это написано...


    Для массового лайка!

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    только что приехал из китая. сравнивать канеш можно и нужно. но что потом? нужно брать лучшее и внедрять у себя. у китов есть очень удобные штуки - вело прокат реально у них другой, гораздо удобней, можно бросать велики где угодно. а в остальном северные города китая ничем не лучше наших. вот южные - другой уровень.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Luna_v_sapogahво первых Благовещенск и Хэй-хе два города из разных государств, как их можно сравнивать? Сравните благовещенск и хабаровск, или владивосток. Вопрос, в чем суть сравнения? Чтобы Благовещенск стал похож на Хэй-хе? Зачем? Благовещенск компактный уютный городок, да со своими минусами, но где их нет? Что этот Варламов покою не дает нашему городу? Амур инфо хватит рекламировать вашего дружка Варламова. Я вот например могу написал в плюсах быстро станут минусами. Дороги лучше в Хэй-хе. Начнем с того что в Китае самые лучшие дороги в мире, потому что они вместо песка и щебня под асфальт заливают бетон. Но это не заслуга Хэй-хе, это так у них в стране положено. Итог потому что другое государство. Опять же дороги хорошие, а тротуары все кривые и помойка. Кроме центральной улицы. А проводка? уважаемый Варламов, заходили ли вы когда-нибудь во дворы китайских кварталов? Где их проводка, если привести пример - кошка растеребила клубок ниток, вот оно самое и есть. И это опять по всему Китаю так идиология у них такая. Сравните тогда уж Пекин и Москву. И Москва как ни крути выиграет. Но... И Благовещенск тоже выигрывает у помоечного Хэй-хе как ни крути. Да хотя бы потому что это наш город. Российский, добрый и светлый. А кто не любит этот город прошу, уезжайте пожалуйста. У нас свободная страна и большая, есть куда свалить. А всякие Варламовы, пошли к черту. Займитесь делом. Сделайте для стрнаы что-то полезное. Туалет постройте сходите какой-нибудь, а то только писаками своими и можете заниматься.
    ну зачем так строго? Сравнил и сравнил. Смысла нет, зато есть внимание. Вот благодаря этому посту в город приедет пара лишних туристов, уже хорошо.

  • Энн

    Энн
    3 часа назад

    Luna_v_sapogah

    Туалет постройте сходите какой-нибудь, а то только писаками своими и можете заниматься.



    Фраза - огонь! Так и представляю как какой-нибудь чувак из 19 века говорит такое Пушкину или Гоголю)))

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Энн

    Luna_v_sapogah

    Туалет постройте сходите какой-нибудь, а то только писаками своими и можете заниматься.



    Фраза - огонь! Так и представляю как какой-нибудь чувак из 19 века говорит такое Пушкину или Гоголю)))



    Да, уж..... сравнить какого-то Варламова с Пушкиным и Гоголем.... это что-то с чем-то

  • DeamonX

    DeamonX
    2 часа назад

    Норм.

    По дорогам согласен. В чём "убогость" совр. архитектуры Благовещенска не ясно, с общественным транспортом тоже вопрос спорный, хотя тралики оч. жалко

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    я как то Варламова тоже не очень, т.к. он либераст, к тому же с бабками (либераст должен быть нищим как фулл, йо, вокалист и т.п.), но с большинством сказанным им согласен. В первую очередь с тем, что с далека Хей-хе выглядит лучше, чем вблизи, и что Блага не так уж плоха по сравнению с соседом (как считает либерасня).

    Еще такое наблюдение, в Хейхе гораздо меньше пыли (а в дождь грязи), т.к. все источники этой пыли закатаны в асфальт или под плиткой. В благе же вдоль каждой улицы есть типа газон, но без травы, с которого грунт смывает/сдувает на дороги, в итоге имеем постоянный срачь. Если у властей сейчас нет возможности сделать и содержать нормальный газон, то закатать нафиг все под цемент, когда наступит марксизм, то все газоны восстановят (силами либерастов в серых робах).

  • Бриз

    Бриз
    42 минуты назад

    Ну просто жесть какая то! Нашли кого слушать. Какую то обдолбанную обезьяну.

  • Витком

    Витком
    13 минут назад

    Ну ты Бриз-вообще никто и никак,даже и обезьянкой не назовешь

  • Витком

    Витком
    13 минут назад

    Ну ты Бриз-вообще никто и никак,даже и обезьянкой не назовешь

  • gbsdex

    gbsdex
    4 минуты назад

    Всё верно сказал. В чём он не прав?

  • msamardin

    msamardin
    3 минуты назад

    Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog

Показать все (17) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь