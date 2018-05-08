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Свободненские ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления

Свободненские ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления
Фото: пресс-служба Свободного

В Свободном в канун празднования Великой Победы начали поздравлять на дому ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов труда и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья. Такие поздравления в городе проходят ежегодно.

7 мая работники администрации совместно со спонсорами акции посетили на дому несколько человек. Ветераны рассказали о военных годах и о том, как им живется сейчас. Многие из тех, кто участвовал в страшной войне и отвоёвывал будущее для страны, сейчас живут в квартирах одиноко, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Гости поздравили ветеранов с наступающим праздником, пожелали им здоровья и долголетия, подарили цветы, открытки с поздравлениями от главы города Юрия Романова и губернатора Амурской области Александра Козлова, сладкие подарки, георгиевскую ленту и приглашение на концерт, посвященный Дню Победы. Большинство из пенсионеров пообещали, что обязательно придут.

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#праздники #Свободный

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Комментарии
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  • АндрееFF

    АндрееFF
    4 часа назад

    Поздравляю с наступающим праздником, спасибо Вам большое!!! https://www.youtube.com/watch?v=HKYxO-fxSwc

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