Свободненские ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления

Фото: пресс-служба Свободного

В Свободном в канун празднования Великой Победы начали поздравлять на дому ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов труда и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья. Такие поздравления в городе проходят ежегодно.

7 мая работники администрации совместно со спонсорами акции посетили на дому несколько человек. Ветераны рассказали о военных годах и о том, как им живется сейчас. Многие из тех, кто участвовал в страшной войне и отвоёвывал будущее для страны, сейчас живут в квартирах одиноко, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Гости поздравили ветеранов с наступающим праздником, пожелали им здоровья и долголетия, подарили цветы, открытки с поздравлениями от главы города Юрия Романова и губернатора Амурской области Александра Козлова, сладкие подарки, георгиевскую ленту и приглашение на концерт, посвященный Дню Победы. Большинство из пенсионеров пообещали, что обязательно придут.