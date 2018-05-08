Юрий Трутнев остается на посту вице-премьера

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«Юрий Трутнев сохраняет свое место вице-премьера. Дмитрий Медведев не упомянул его на встрече с фракцией "Единая Россия", поскольку помимо этой должности он занимает пост полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе», – рассказал он.

Ранее в понедельник кандидат в премьер-министры Медведев сообщил, кому он предлагает занять посты вице-премьеров. Это:

Антон Силуанов – ему предложен пост первого заместителя председателя правительства; Юрий Борисов – пост вице-премьера по линии оборонно-промышленного комплекса страны. Ранее названный пост занимал Дмитрий Рогозин; Ольга Голодец – заместитель премьер-министра, курирующий культуру и спорт. В предыдущем составе правительства Голодец занимала пост зампредседателя правительства по социальным вопросам; Татьяна Голикова – пост вице-премьера по вопросами соцполитики, трудовых отношений, пенсий и здравоохранения; Дмитрий Козак – вопросы промышленности и энергетики; Виталий Мутко – вице-премьер по вопросам строительства и региональной политики. Ранее он курировал спорт, туризм и молодежную политику; Максим Акимов – пост вице-премьера по развитию транспорта, связи, цифровой экономики. Ранее он был замглавы аппарата правительства; Алексей Гордеев – заместителя председателя правительства по вопросам сельского хозяйства; Константин Чуйченко – должность вице-премьера, руководителя аппарата правительства. Ранее главой аппарата правительства был Сергей Приходько.

Кандидатуру самого Медведева на пост главы кабмина рассмотрит 8 мая Госдума.

Из состава правительства выбыли Александр Хлопонин, Сергей Приходько, Аркадий Дворкович, Игорь Шувалов и Дмитрий Рогозин, пишет «Ридус». По словам историка и политолога Валерия Соловья, с последним дела обстоят довольно просто: отставка Рогозина связана с чередой провалов.

«Во-первых, со строительством космодрома Восточный: в свое время Дмитрий Олегович очень опрометчиво взял на себя обещание – кстати, за язык его никто не тянул, – что он справится со строительством в намеченные сроки. Во-вторых, ему тоже вменяют в вину фактический провал с запусками спутников на орбиту. Может, он не столько виноват, сколько Роскосмос, тем не менее, его сочли виновным», – отметил эксперт.