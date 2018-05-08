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сегодня, 09:16 3

Юрий Трутнев остается на посту вице-премьера

Юрий Трутнев остается на посту вице-премьера
Фото: topre.ru

Полпред президента Юрий Трутнев продолжит работу в новом правительстве РФ на нынешней позиции, сообщил «Интерфаксу» источник в кабинете министров. Медведев будет предлагать не менять полномочия Трутнева, добавил источник.

«Юрий Трутнев сохраняет свое место вице-премьера. Дмитрий Медведев не упомянул его на встрече с фракцией "Единая Россия", поскольку помимо этой должности он занимает пост полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе», – рассказал он.

Ранее в понедельник кандидат в премьер-министры Медведев сообщил, кому он предлагает занять посты вице-премьеров. Это:

  1. Антон Силуанов – ему предложен пост первого заместителя председателя правительства;
  2. Юрий Борисов – пост вице-премьера по линии оборонно-промышленного комплекса страны. Ранее названный пост занимал Дмитрий Рогозин;
  3. Ольга Голодец – заместитель премьер-министра, курирующий культуру и спорт. В предыдущем составе правительства Голодец занимала пост зампредседателя правительства по социальным вопросам;
  4. Татьяна Голикова – пост вице-премьера по вопросами соцполитики, трудовых отношений, пенсий и здравоохранения;
  5. Дмитрий Козак – вопросы промышленности и энергетики;
  6. Виталий Мутко – вице-премьер по вопросам строительства и региональной политики. Ранее он курировал спорт, туризм и молодежную политику;
  7. Максим Акимов – пост вице-премьера по развитию транспорта, связи, цифровой экономики. Ранее он был замглавы аппарата правительства;
  8. Алексей Гордеев – заместителя председателя правительства по вопросам сельского хозяйства;
  9. Константин Чуйченко – должность вице-премьера, руководителя аппарата правительства. Ранее главой аппарата правительства был Сергей Приходько.

Кандидатуру самого Медведева на пост главы кабмина рассмотрит 8 мая Госдума.

Из состава правительства выбыли Александр Хлопонин, Сергей Приходько, Аркадий Дворкович, Игорь Шувалов и Дмитрий Рогозин, пишет «Ридус». По словам историка и политолога Валерия Соловья, с последним дела обстоят довольно просто: отставка Рогозина связана с чередой провалов.

«Во-первых, со строительством космодрома Восточный: в свое время Дмитрий Олегович очень опрометчиво взял на себя обещание – кстати, за язык его никто не тянул, – что он справится со строительством в намеченные сроки. Во-вторых, ему тоже вменяют в вину фактический провал с запусками спутников на орбиту. Может, он не столько виноват, сколько Роскосмос, тем не менее, его сочли виновным», – отметил эксперт.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • shk0der

    shk0der
    4 часа назад

    Мутко, как и половину выше озвученного списка нужно гнать поганой метлой на Колыму, а не новый пост давать.

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Начинать нужно с айфона. Вот уточка то обрадовалась. Да, пудинг всех уделал. Мальчик-айфончик остался. Едрисня понятно, голосует как пудинг скажет. Но вот партия педофилов и хватателей за женские лобки-это политическая проститутка.

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    49 минут назад

    Правительство ушло в отставку. Ну, ну, те же уи, только вид сбоку. Во главе с евреем Менделем.

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