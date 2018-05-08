Страшные пачки сигарет увеличили спрос на портсигары: обзор прессы

Фото: niihea.ee

«А теперь второй вопрос, он содержит чуть больше интриги, – продолжает Павел Андреевич. – Глава государства, об инаугурации которого, как вы правильно ответили на первый вопрос, написали все газеты, внес на рассмотрение Госдумы в качестве премьер-министра кандидатуру кого? Правильно. А теперь перейдем к другим материалам».

Вам статья

На что я обратил внимание в «Российской газете». На заметку о том, что появление на сигаретных пачках страшных картинок – они занимают 50 % площади каждой из сторон пачки – подстегнуло продажи портсигаров. Спрос на них вырос на 20 %. Так что вряд ли кого остановит появление страшилок на бутылках со спиртным: будут переливать в графины.

А еще можно прочесть про президентский лимузин. В длину он более 6,5 метра, в ширину – 2 метра, клиренс – 20 сантиметров, вес 6,5 тонны. И возьмите на заметку: он бронирован.

Очень интересно

Далее у нас «Амурская правда». Даже затрудняюсь назвать «главный материал» – здесь все таковые. Я для себя отметил те, что написаны Андреями – Анохиным и Митрофановым. Андрей Анохин взял интервью у Андрея Орлова, руководителя проекта «Историческая память», рассказавшего о поисках останков советских воинов и воздании им должных почестей, а Андрей Митрофанов написал рецензию на фильм Хабенского «Собибор».

А то, что в «Амурке» я назвал сразу трех Андреев – не больше чем совпадение.

Не пропусти

В «Аргументах неделi» интересен большой, двухстраничный материал, в котором исследуется вопрос, почему фронтовые дневники совсем не похожи на кино о войне. Из него вы узнаете, почему ничего невозможно толком узнать ни из 6-томной «Истории Великой Отечественной войны», выпущенной при Хрущеве, ни из 12-томника, выпущенного при Брежневе. А уж то, чем потчуют читателей сейчас, не поддается никакой критике. В материале приводятся отрывки из воспоминаний Виктора Астафьева, Константина Симонова. Цитировать не буду, прочтите сами.

На посошок

Завершим обзор «Комсомольской правдой». Под рубрикой «Тяжелый случай» прочтете о том, как уральская домохозяйка, с которой на сайте знакомств подружился польский бизнесмен, выманила у своего интернет-ухажера 8 миллионов рублей, оставив того с носом. Случай действительно тяжелый: домохозяйке-гопнице веса за сто килограммов, а внешность и возраст… В общем, не те, на которые клюнул простофиля.

Про то, как некоего бедолагу обвели вокруг пальца прочесть, конечно, интересно, но я бы на вашем месте в первую очередь обратил внимание на публикацию с броским заголовком: «Как узнать, не алкоголик ли ты?»

Думаю, нет смысла перечислять признаки. Взгляните просто на себя в зеркало.