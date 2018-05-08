Кинотеатр в Свободном закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Фото: gzt-sv.ru

Претензии у проверяющих вызвал кинотеатр имени Леонида Гайдая. Среди выявленных нарушений – отсутствие работоспособных эвакуационных выходов. Те, которые оборудованы сейчас, не позволили бы людям свободно выйти из здания в случае опасности. Также здесь выявлено отсутствие необходимой документации на противопожарную сигнализацию и на наличие огнезащитной пропитки внутренних помещений.

В связи с выявленными нарушениями было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении собственника. Прокуратура направила в городской суд исковое заявление об устранении нарушений. Суд в тот же день принял соответствующее решение и с учетом повышенной потенциальной угрозы для людей по ходатайству прокуратуры были применены меры к немедленному исполнению решения суда – пока деятельность кинотеатра приостановлена.

Всего же свободненской прокуратурой и отделом надзорной деятельности было проверено 19 объектов.

«В рамках поручения генпрокуратуры и прокуратуры Амурской области в течение апреля Свободненской городской прокуратурой и специалистами госпожнадзора проводились проверки различных объектов с массовым пребыванием людей. Наши действия были направлены исключительно на то, чтобы собственники помещений при наличии нарушений пожарной безопасности их устранили. Главное – это безопасность людей, посещающих эти объекты. Из 19 в 14 заведениях были выявлены нарушения, из них в двух – серьезные», – говорит прокурор Свободного Максим Енишевский.

Как сообщало Амур.инфо, в Свободном также приостановили эксплуатацию торгового центра «Триумф» – из-за нарушений пожарной безопасности. Gzt-sv.ru пишет, что владелец ТЦ незамедлительно принял меры к устранению выявленных нарушений, справившись с задачей в течение недели.