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Гость утреннего «Эха Москвы в Благовещенске» – почетный консул Кыргызстана

Гость утреннего «Эха Москвы в Благовещенске» – почетный консул Кыргызстана

Во вторник, 8 мая, в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» – интервью с почетным консулом Кыргызстана на Дальнем Востоке Кадырбеком Мырзабаевым.

Ведущие Нино Кохреидзе и Екатерина Кузьмина расспросят гостя о том, какими вопросами приходится заниматься почетному консулу, узнают о международном турнире по волейболу среди мужских команд «Содружество–2018».

Время утреннего эфира «Эха» – с 7:00 до 9:00 по будням и с 9:00 до 10:00 по субботам. Дневной эфир идет по будням с 12:00 до 13:00, вечерний эфир – с 17:00 до 18:30, так же по будням.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также слушатели могут предложить свои темы для обсуждения. Для этого нужно позвонить в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написать в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте «Эха».

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