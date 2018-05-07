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Благовещенец предложил установить памятник Степану Авраменко

Благовещенец предложил установить памятник Степану Авраменко

Памятник Олегу Маслову станет седьмым по счету монументом в Благовещенске, посвященным выдающимся амурчанам. Съемочная группа благовещенской телекомпании «Альфа-канал» узнала у прохожих, кого бы они предложили увековечить.

На вопрос «Кому бы вы поставили памятник?» ответили люди на улицах областного центра Приамурья.

«Я думаю, тем, кто основал здесь наш Благовещенск . Допустим, Хабарову можно было бы поставить», – предложил мужчина.

«Казаку. Как граф Лев Николаевич Толстой сказал: "Казаки обустроили Россию". Вот казаку бы поставить памятник, было бы шикарно», – считает пенсионер.

«Я бы поставил, наверное, Степану Степановичу Авраменко – первому секретарю амурского областного комитета КПСС. Он проработал здесь 21 год, и в течение этого срока при нем была построена Зейская ГЭС, начато строительство Бурейской ГЭС, БАМ построен», – перечислил мужчина.

«Наоборот, не исторической личности, а обыкновенному работнику. Потому что говорят про разных бандитов. А простые люди, которые проработали много лет, – им, наверное, надо. Которые строили что-то, построили», – говорит женщина.

«Муравьев вон стоит же. Правильно, у нас есть. Все только так», – попытался оформить мысль мужчина.

«Врачу, безусловно, педагогу обязательно. Такой, может быть, собирательный образ педагогов нашего города или области», – объяснила женщина.

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#жизнь #память

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    34 минуты назад

    Правильно, Степан Степанычу.

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