Благовещенец предложил установить памятник Степану Авраменко

На вопрос «Кому бы вы поставили памятник?» ответили люди на улицах областного центра Приамурья.

«Я думаю, тем, кто основал здесь наш Благовещенск . Допустим, Хабарову можно было бы поставить», – предложил мужчина.

«Казаку. Как граф Лев Николаевич Толстой сказал: "Казаки обустроили Россию". Вот казаку бы поставить памятник, было бы шикарно», – считает пенсионер.

«Я бы поставил, наверное, Степану Степановичу Авраменко – первому секретарю амурского областного комитета КПСС. Он проработал здесь 21 год, и в течение этого срока при нем была построена Зейская ГЭС, начато строительство Бурейской ГЭС, БАМ построен», – перечислил мужчина.

«Наоборот, не исторической личности, а обыкновенному работнику. Потому что говорят про разных бандитов. А простые люди, которые проработали много лет, – им, наверное, надо. Которые строили что-то, построили», – говорит женщина.

«Муравьев вон стоит же. Правильно, у нас есть. Все только так», – попытался оформить мысль мужчина.

«Врачу, безусловно, педагогу обязательно. Такой, может быть, собирательный образ педагогов нашего города или области», – объяснила женщина.