Правительство Российской Федерации сложило полномочия

Фото: Александр Астафьев / пресс-служба правительства РФ / ТАСС

Правительство Дмитрия Медведева сложило с себя полномочия. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно статье 35 федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации» решение о сложении правительством России своих полномочий перед вновь избранным президентом России оформляется распоряжением правительства в день вступления в должность президента России.

В соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации подписанным распоряжением оформлено такое решение. Согласно основному закону страны, глава государства должен не позднее чем через две недели внести в Госдуму предложение о кандидатуре премьер-министра. В свою очередь Госдума должна рассмотреть его в течение недели. Однако, как ожидается, нижняя палата парламента уже 8 мая может собраться для утверждения нового главы кабмина, сообщает НТВ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации.