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сегодня, 20:29 11

Правительство Российской Федерации сложило полномочия

Правительство Российской Федерации сложило полномочия
Фото: Александр Астафьев / пресс-служба правительства РФ / ТАСС

Правительство Дмитрия Медведева сложило с себя полномочия. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно статье 35 федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации» решение о сложении правительством России своих полномочий перед вновь избранным президентом России оформляется распоряжением правительства в день вступления в должность президента России.

В соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации подписанным распоряжением оформлено такое решение. Согласно основному закону страны, глава государства должен не позднее чем через две недели внести в Госдуму предложение о кандидатуре премьер-министра. В свою очередь Госдума должна рассмотреть его в течение недели. Однако, как ожидается, нижняя палата парламента уже 8 мая может собраться для утверждения нового главы кабмина, сообщает НТВ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации.

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#российская власть

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Комментарии
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    50 минут назад

    Медведева - в топку.

  • Соната

    Соната
    44 минуты назад

    да ага. ждем возрождения Правительства)

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    40 минут назад

    Красавцы!

  • КП

    КП
    40 минут назад

    Я эту подпись пока убирать не буду, мало ли чего.

  • Хмык

    Хмык
    37 минут назад

    Правительство Российской Федерации сложило полномочия

    Мне одному пофиг?

  • БаРмалей

    БаРмалей
    36 минут назад

    Ща пить начнут и друг дружку сдавать!

  • Соната

    Соната
    35 минут назад

    они не сдаются)

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    29 минут назад

    Перекрасятся и всё будет по старому.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    18 минут назад

    КП

    Я эту подпись пока убирать не буду, мало ли чего.



    Путин предложил кандидатуру Медведева на должность премьера

    https://news.mail.ru/politics/33392150/?frommail=1

    Как в воду глянул!!!

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    18 минут назад

    full

    Медведева - в топку.



    Не дождетесь!!!!! Еще на шесть лет Димон трудоустроен.

  • домовенок

    домовенок
    12 минут назад

    Хмык

    Правительство Российской Федерации сложило полномочия

    Мне одному пофиг?



    Пофиг, не пофиг, а оне, правительство, как птица Феникс из пепла возрождаться будут

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