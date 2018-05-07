В Благовещенске 150 будущих полицейских приняли присягу (фото)

В Благовещенске молодые полицейские поклялись нести верную службу. Торжественная церемония принятия присяги впервые прошла на площади Победы. Присягу принесли 150 будущих сотрудников различных подразделений министерства внутренних дел.

Каждый поклялся защищать и уважать граждан и свято исполнять закон. «Необходимо, чтобы каждый осознал значимость мероприятия. Может, потом когда-нибудь будет ситуация, связанная с морально-нравственным, этическим выбором. Нужно, чтобы человек мог принять верное решение сообразно своему долгу совести и чести», – напутствовал молодых сотрудников начальник управления МВД России по Амурской области Николай Аксенов.

Среди присягнувших Родине традиционно были и девушки. Присягу приняли три десятка представительниц прекрасного пола. Молодых стражей порядка поздравили ветераны органов внутренних дел, городские власти и родные. После церемонии полицейские сдадут экзамены и зачеты на готовность к несению службы.